Что посадить в августе, чтобы собрать урожай в сентябре

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5 августа 2022, 22:05 Анастасия Рыбальченко

Фото: baik-info.ru

На календаре август, а это значит, что еще можно успеть собрать урожай в сентябре.

Для такой посадки лучше подойдет зелень. Например, сорта салата лучше выбирать скороспелые: «Робин», «Сказка». Они будут готовы к сбору через месяц. Смело можно высаживать шпинат, он не любит яркие солнечные лучи и предпочитает прохладную погоду. Сорта, которые принесут урожай в сентябре: «Вирофле», «Стоик», «Блюмсдельский», «Крепыш». Редис так же любит августовскую погоду и приносит урожай спустя две-три недели. Удивительно, но собрать урожай свеклы в сентябре вам тоже удастся. Большие корнеплоды вырасти не успеют, но молодую свеклу можно смело ожидать через 30-40 дней после посева. Лучше подойдут сорта: «Мулатка», «Холодостойкая-19», «Славянка», «Модана», «Несравненная».

В августе хорошо сажать и многолетние цветы такие как гиацинты, ирисы, пионы, лилии. Важно помнить, что корни в такой период должны опускаться глубоко, чтобы цветы могли спокойно пережить зимовку.