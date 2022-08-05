Удобрения которыми стоит подкармливать ваш огород

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5 августа 2022, 21:55 Анастасия Рыбальченко

Лето подходит к концу, но об удобрении огорода еще не поздно задуматься.



Основные питательные вещества в удобрениях: азот, фосфор и калий. Одни удобрения содержат все три компонента, другие один или два. Азот является самым важным для растений, так как помогает защищаться от вредителей и стимулирует рост овощей и фруктов. Фосфор способствует росту корней и быстрому цветению. Калий тоже помогает растению расти и задействован в формирование цветка и стержня.

Так какими же удобрениями лучше подкармливать растения?



1. Удобрение HB-101 натуральный виталайзер.



Одно из самых популярных удобрений, подходит всем видам овощам и ягодным культурам. Оно простое в применение, так как продается в жидком виде. Что не мало важно повышает качество почвы.



2. Удобрение БИО комплекс Сапропель суперконцентрат.



Также подходит для всех типов огородных культур, но содержит минеральные вещества, которые отложились на дне водоемов и необходимы для здорового развития растений, ускорению прорастания семян. Его можно использовать как в сухом виде, так и разводить в воде.



3. Удобрение Экодачник Оздоровитель почвы Биокомплекс-БТУ.



Главный плюс данного удобрения, им можно подкармливать рассаду, которой необходимо множество питательных веществ для лучшего развития. Помимо этого оно восполняет дефицит питательных микроэлементов в почве и защищает от вредителей.



Нужно помнить, что если растения выглядят свежими и здоровыми, то удобрение может наоборот им навредить, так как будет переизбыток питательных веществ.