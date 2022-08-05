Полезные свойства авокадо и почему оно необходимо организму человека

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5 августа 2022, 21:49 Анастасия Рыбальченко

“Авокадо называют суперфудом за его полезные свойства. Плод ценят за насыщенную текстуру, высокую питательность, а в Мексике авокадо считается афродизиаком.”

Дарья Русакова, диетолог, кандидат медицинских наук.



Чем так полезно авокадо?



Поддерживает нервную систему, так как в 100 г авокадо содержится 14% от дневной нормы калия. Из-за маленькой калорийности и большого количества жиров данный фрукт хорошо подходит для похудения, он хорошо насыщает на несколько часов, так же в нем содержится много клетчатки. В авокадо много витамина Е, который улучшает память и защищает от появления болезни Альцгеймера, снижает скорость потери памяти. Содержащаяся во фрукте фолиевая кислота помогает снизить риски появления различных отклонений у ребенка. Суточная доза для женщины содержится в двух авокадо, именно столько можно съедать в день без вреда для организма. Авокадо не мало важно и для мужчин, при регулярном употреблении: активизируется кровоток, тестостерон вырабатывается активнее, иммунитет становится крепче, метаболизм ускоряется, снижается риск развития атеросклероза.



Авокадо помогает чувствовать себя насыщенным, здоровым и бодрым весь день, поэтому врачи рекомендует употреблять его утром в свежем виде, чтобы получить максимальную пользу.