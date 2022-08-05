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Аргументы Недели Общество 13+

5 книг по психологии, которые по мнению психологов должен прочитать каждый

, 21:45

5 книг по психологии, которые по мнению психологов должен прочитать каждый

Саморазвитие, понимание себя и других очень важно в 21 веке. На помощь в этом вопросе приходят психологи, которые уже составили единый список обязательных книг по психологии.

1. «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений» Эрик Берн.

В детстве все играют в какие-либо игры, примеряя на себя разные роли, но оказывается, что параллель между детством и взрослой жизнью стирается и люди продолжают играть в игры. Так какие же мотивы нашим поступкам, что нами движет и почему появляются конфликты между людьми? Обо всем этом расскажет книга американского психолога Эрика Берна.

2. «Психология влияния» Роберт Чалдини.

В эпоху интернет-продаж данная книга станет находкой, как для продавцов, так и для покупателей. В ней есть все, начиная от успешных продаж до убеждения и избежания нежелательных конфликтов. Психологи считают, что дар убеждения может быть приобретенным, главное знать правило трех: как, что и когда говорить.  

3. «Сила воли. Как развить и укрепить» Келли Макгонигал.

Сила воли есть в каждом, но периодически почему-то нас покидает и случается это, как правило в самый неподходящий момент. Книга Келли Макгонигала подойдет для людей, которые пытаются побороть вредные привычки, откладывают все на потом, вечно опаздывают и не могу взять себя в руки, когда это действительно необходимо.

4. «Иметь или быть?» Эрих Фромм.

Для каждого счастье в своем, но что лучше и важнее: огромный дом, дорогая машина или же наоборот видеть счастье в мелочах и стать осознание человеком? А что если и то и другое просто необходимо для гармонии? Ответ кажется простым, но лежит ли он на поверхности? В этом поможет разобраться немецкий психолог и социолог Эрих Фромм.

5.«Эмоциональный интеллект» Дэниел Гоулман.

Умение контролировать эмоции одно из главных умений успешного человека, который находится в гармонии с собой. Но далеко не всем удается приобрести этот навык. Эта книга поможет лучше понимать свои чувства, проживать все эмоции, но показывать окружающим лишь те, которые будут выгодны именно вам.

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