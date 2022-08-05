АТОР: консульская служба Болгарии приостанавливает приём документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости

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5 августа 2022, 20:44 Источник: АТОР

фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу сообщила, что консульская служба Болгарии приостанавливает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

АТОР сообщила эту информацию со ссылкой на туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке на неопределенный срок приема документов на визы "ввиду сложившийся чрезвычайной ситуации".

В АТОР отметили, что причина - объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

По информации источников "Вестника АТОР", болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России.

Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на получение визы от россиян.