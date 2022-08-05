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5 августа 2022, 20:25 Анастасия Рыбальченко

Фото: ingua-airlines.ru

- 2,5 книг по психологии, которые по мнению психологов должен прочитать каждый,

- Полезные свойства авокадо и почему оно необходимо организму человека,

- Сад-огород,

- Удобрения которыми стоит подкармливать ваш огород,

- Что посадить в августе, чтобы собрать урожай в сентябре

1.Отражение психосоматики на коже человека:

Психологами доказано, что 85 % всех болезней появляются из-за психологической нестабильности, повышенной нервозности и стресса. Вторичными факторами могут быть переохлаждения или инфекции. Так как кожа служит барьером от различных микробов, инфекций и повреждений, то любые воспаления на ней могут являться сигналом о нарушение гармонии человека или чаще его гармонии с окружающей средой. Так психика организма реагирует на раздражитель из внешнего мира. Каждый участок кожи соответствует отдельной психоэмоциональной сфере человеческого сознания. Психоаналитики выявили интересную версию о том, что связь кожных заболеваний напрямую зависит от развития человека в младенчестве и связаны либо с избытком, либо с дефицитом материнского внимания. Такое исследование провел Рене Шпиц, что еще раз подтвердило зависимость нашего психологического состояния и проблемами с кожей. Важно находится в гармонии с собой или хотя бы минимизировать внешние раздражители(стресс,негативные эмоции), которые пагубно влияют на состояние кожи.



2. 5 книг по психологии, которые по мнению психологов должен прочитать каждый:

Саморазвитие, понимание себя и других очень важно в 21 веке. На помощь в этом вопросе приходят психологи, которые уже составили единый список обязательных книг по психологии.

1. «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений» Эрик Берн.

В детстве все играют в какие-либо игры, примеряя на себя разные роли, но оказывается, что параллель между детством и взрослой жизнью стирается и люди продолжают играть в игры. Так какие же мотивы нашим поступкам, что нами движет и почему появляются конфликты между людьми? Обо всем этом расскажет книга американского психолога Эрика Берна.

2. «Психология влияния» Роберт Чалдини.



В эпоху интернет-продаж данная книга станет находкой, как для продавцов, так и для покупателей. В ней есть все, начиная от успешных продаж до убеждения и избежания нежелательных конфликтов. Психологи считают, что дар убеждения может быть приобретенным, главное знать правило трех: как, что и когда говорить.



3. «Сила воли. Как развить и укрепить» Келли Макгонигал:



Сила воли есть в каждом, но периодически почему-то нас покидает и случается это как правило в самый неподходящий момент. Книга Келли Макгонигала подойдет для людей, которые пытаются побороть вредные привычки, откладывают все на потом, вечно опаздывают и не могу взять себя в руки, когда это действительно необходимо.



4. «Иметь или быть?» Эрих Фромм:



Для каждого счастье в своем, но что лучше и важнее: огромный дом, дорогая машина или же наоборот видеть счастье в мелочах и стать осознание человеком? А что если и то и другое просто необходимо для гармонии? Ответ кажется простым, но лежит ли он на поверхности? В этом поможет разобраться немецкий психолог и социолог Эрих Фромм.



5.«Эмоциональный интеллект» Дэниел Гоулман:



Умение контролировать эмоции одно из главных умений успешного человека, который находится в гармонии с собой. Но далеко не всем удается приобрести этот навык. Эта книга поможет лучше понимать свои чувства, проживать все эмоции, но показывать окружающим лишь те, которые будут выгодны именно вам.





3. Полезные свойства авокадо и почему оно необходимо организму человека:

“– Авокадо называют суперфудом за его полезные свойства. Плод ценят за насыщенную текстуру, высокую питательность, а в Мексике авокадо считается афродизиаком.”

Дарья Русакова, диетолог, кандидат медицинских наук.



Чем так полезно авокадо?



Поддерживает нервную систему, так как в 100 г авокадо содержится 14% от дневной нормы калия. Из-за маленькой калорийности и большого количества жиров данный фрукт хорошо подходит для похудения, он хорошо насыщает на несколько часов, так же в нем содержится много клетчатки.В авокадо много витамина Е, который улучшает память и защищает от появления болезни Альцгеймера, снижает скорость потери памяти.Содержащаяся во фрукте фолиевая кислота помогает снизить риски появления различных отклонений у ребенка. Суточная доза для женщины содержится в двух авокадо, именно столько можно съедать в день без вреда для организма. Авокадо не мало важно и для мужчин, при регулярном употребление: активизируется кровоток, тестостерон вырабатывается активнее, иммунитет становится крепче, метаболизм ускоряется, снижается риск развития атеросклероза.



Авокадо помогает чувствовать себя насыщенным,здоровым и бодрым весь день, поэтому врачи рекомендует употреблять его утром в свежем виде, чтобы получить максимальную пользу.





4. Удобрения которыми стоит подкармливать ваш огород:

Лето подходит к концу, но об удобрение огорода еще не поздно задуматься.



Основные питательные вещества в удобрениях: азот, фосфор и калий. Одни удобрения содержат все три компонента, другие один или два. Азот является самым важным для растений, так как помогает защищаться от вредителей и стимулирует рост овощей и фруктов. Фосфор способствует росту корней и быстрому цветению. Калий тоже помогает растению расти и задействован в формирование цветка и стержня.

Так какими же удобрениями лучше подкармливать растения?



1. Удобрение HB-101 натуральный виталайзер.



Одно из самым популярных удобрений, подходит всем видам овощам и ягодным культурам. Оно простое в применение, так как продается в жидком виде.Что не мало важно повышает качество почвы.



2. Удобрение БИО комплекс Сапропель суперконцентрат.



Также подходит для всех типов огородных культур, но содержит минеральные вещества, которые отложились на дне водоемов и необходимы для здорового развития растений, ускорению прорастания семян. Его можно использовать как в сухом виде, так и разводить в воде.



3. Удобрение Экодачник Оздоровитель почвы Биокомплекс-БТУ.



Главный плюс данного удобрения, им можно подкармливать рассаду, которой необходимо множество питательных веществ для лучшего развития. Помимо этого оно восполняет дефицит питательных микроэлементов в почве и защищает от вредителей.





Нужно помнить, что если растениями выглядят свежими и здоровыми, то удобрение может наоборот им навредить, так как будет переизбыток питательных веществ.





4. Что посадить в августе, чтобы собрать урожай в сентябре:

На календаре август, а это значит, что еще можно успеть собрать урожай в сентябре. Для такой посадки лучше подойдет зелень.Например сорта салата лучше выбирать скороспелые :«Робин», «Сказка». Они будут готовы к сбору через месяц. Смело можно высаживать шпинат, он не любит яркие солнечные лучи и предпочитает прохладную погоду.Сорта, которые принесут урожай в сентябре: «Вирофле», «Стоик», «Блюмсдельский», «Крепыш». Редис так же любит августовскую погоду и приносит урожай спустя две-три недели. Удивительно, но собрать урожай свеклы в сентябре вам тоже удастся. Большие корнеплоды вырасти не успеют, но молодую свеклу можно смело ожидать через 30-40 дней после посева.Лучше подойдут сорта:«Мулатка», «Холодостойкая-19», «Славянка», «Модана», «Несравненная».

В августе хорошо сажать и многолетние цветы такие как гиацинты, ирисы, пионы, лилии. Важно помнить, что корни в такой период должны опускаться глубоко, чтобы цветы могли спокойно пережить зимовку.