«Я, Болонев и Кот в сапогах»: бизнесмен Пригожин прокомментировал фото с артистами в ЛНР

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5 августа 2022, 19:11

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос о посещении города Ирмино в Луганской Народной Республике вместе с актером Георгием Болоневым и музыкантом Сергеем Шнуровым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пригожин вместе с Шнуровым и Болоневым приехал в ЛНР для съемки фильма. Кроме того, в социальных сетях была опубликована фотография бизнесмена с артистами. В связи с этим журналистка издания ИА Regnum обратилась к предпринимателю с просьбой прокомментировать слухи и рассказать о целях поездки.

Сам бизнесмен подтвердил, что действительно недавно встречался с артистами, но не уточнил, где происходила встреча.

«С Георгием Болоневым и [актером] Сергеем Гарусовым точно виделся вчера. Кстати, если бы Сергей Гарусов надел кошачью маску, то были бы я, Болонев и Кот в сапогах», - цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».



Напомним, фотография с бизнесменом и двумя деятелями культуры из Петербурга распространилась по Сети и заинтересовала средства массовой информации.