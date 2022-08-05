Собянин рассказал о комплексном развитии города по программе «Мой район»

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5 августа 2022, 16:00

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил посвященный вопросам развития столицы форум «Мой район», который проходит в Гостином дворе.



Он рассказал о качественных изменениях в различных сферах жизни столицы, произошедших за последнее десятилетие, подчеркнув важнейшее значение программы «Мой район» в комплексном развитии города.



«Одна из первых и самых больших программ, которую мы с вами задумали и реализовали, это, по сути дела, реконструкция парков Москвы, создание новых парковых территорий. Я много читаю, смотрю, слежу, как развиваются другие мегаполисы мира. За лет 10 там появляются три-четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий», - сказал Сергей Собянин.



По его словам, 90% москвичей имеют парки, скверы в шаговой доступности. Также он сообщил, что в рамках благоустройства города в порядок приведены уже 36 набережных.



Сергей Собянин рассказал о дорожном строительстве в Москве, которое не только повышает транспортную доступность, но и улучшает экологию. Так, благодаря строительству хорд, которые проходят через 56 районов города, примерно на 20% снизится объем вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, в рамках дорожного строительства реконструированы почти все развязки на МКАД.



Собянин отметил, что за последние десять лет новые станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) появились в 66 районах столицы, добавив, что благодаря строительству Большой кольцевой линии метро 26 районов города получат дополнительные станции.



«Сегодня Большая кольцевая линия, помимо того, что она в принципе разгрузит все центральные радиальные направления метро, она придет в 26 районов. 26 районов получат дополнительные станции рядом со своим домом», - сообщил мэр.



Говоря о развитии здравоохранения в Москве, столичный градоначальник отметил, в частности, что горожане уже привыкли, что в каждом районе есть своя поликлиника, но медицинские учреждения устаревают и требуют реконструкции.



«Мы пытались улучшать ситуацию, пока не вышли на решение, что вместо старой поликлиники надо построить, по сути дела, новую, даже не ремонтировать, а построить новую. Попробовали на несколько поликлиниках - ничего не получилось: два-три года, четыре года идет ремонт. <…> В конце концов научились за 9-10 месяцев создавать новую поликлинику на месте старой. И у нас уже до конца следующего года в Москве появится 200 новых поликлиник», - сообщил Сергей Собянин.



Говоря о сфере образования, Сергей Собянин отметил, что сегодня 95% москвичей выбирают школу рядом со своим домом.



«Не менее важно, чтобы в каждой школе было качественное образование, чтобы наши дети независимо от того, в какой школе и в каком районе они живут, получали бы классное образование и имели возможность поступать в ведущие вузы нашей страны. Сегодня можно сказать, что в Москве откровенно плохих школ уже нет. Есть школы лучше, есть хуже. И сегодня 95% москвичей выбирают школу рядом со своим домом», - сказал мэр столицы.



