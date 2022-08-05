Тематические зоны, уникальные экспозиции и мастер-классы: как прошло открытие выставки-форума «Мой район»

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5 августа 2022, 15:35

Фото: mos.ru

В Гостином дворе стартовала уже ставшая традиционной городская выставка-форум «Мой район», которая пройдет с 5 по 6 августа. Десятки зон и площадок, уникальные экспозиции, симуляторы-тренажеры – это и многое другое ждет посетителей мероприятия.



Форум посвящен достижениям программы мэра Москвы по комплексному развитию районов города «Мой район». Одним из центральных объектов мероприятия стал макет с элементами архитектуры Парящего моста, который расположен в парке «Зарядье». Здесь можно не только окинуть взглядом всю выставку, но и провести фотосессию.



Под мостом установлены специальные напольные экраны с изображением русла Москвы-реки и небольшого пруда. Неподалеку обустроена зона отдыха, где посетители смогут скоротать время за приятной беседой или понаблюдать за проекцией рыбок. Посетители зоны также смогут ознакомиться с экспонатами разных веков, найденных в русле главной водной артерии столицы, и узнать, какие птицы гнездятся в парках и во дворах города.



В зоне, посвященной новому транспортному каркасу Москвы, можно посетить макет-схему МЦД с элементами оформления и названиями новых станций метрополитена. Любой желающий сможет попробовать себя в роли водителя трамвая, электробуса или машиниста поезда метро с помощью специального тренажера. Побывавший на открытии форума мэр столицы Сергей Собянин отметил, что развитие транспортной инфраструктуры идет в Москве быстрыми темпами.



«Когда мы задумались о том, чтобы 95% москвичей жили рядом с метро, это выглядело как фантазия. Сегодня вы видите, что эта программа уже в значительной степени реализована. И когда мы говорим о «Моем районе», то все эти линии и станции метро не в воздухе, они приходят в каждый конкретный район. И сегодня новые станции метро и МЦК пришли в 66 районов Москвы», — отметил градоначальник.

На форуме для гостей подготовили много разных развлечений. Например, любителям активного отдыха предлагается сыграть в панна-футбол, проверить свои силы на тренажере «Боксерская груша», «прокатиться» на горных лыжах или сноуборде на специальном симуляторе, поучаствовать в мастер-классах, которые проведут опытные спортсмены. Здесь же посетителям расскажут о главных достижениях московских спортсменов и спортивных объектах, которые появились в городе за последние годы. Также посетители форума с помощью VR-очков смогут прогуляться по районам Москвы и наглядно увидеть, как изменилась столица.



Отдельная зона посвящена лучшим друзьям человека – собакам. Здесь представлены элементы ландшафтно-архитектурных решений площадок нового типа для выгула четвероногих. Посетители смогут пообщаться с опытными кинологами, которые расскажут о секретах воспитания домашних питомцев.



В рамках форума запланировано более 400 различных мастер-классов и мероприятий – занятия по йоге, актерскому мастерству, различным спортивным дисциплинам, выступление роботов-танцоров и многое другое.



Для комфорта жителей.



Программа мэра Москвы «Мой район» была запущена в 2018 году по многочисленным просьбам жителей городам, адресованным Сергею Собянину. Она стала продолжением программ «Мой город» и «Моя улица».



Главной целью программы является создание комфортной среды и высокого стандарта качества жизни во всех районах Москвы. Она строится по принципу «15-минутного города», когда вся необходимая инфраструктура располагается в шаговой доступности.



Форум «Мой район» призван продемонстрировать, в каком направлении будет развиваться город в ближайшие годы. Программа «Мой район» легла в основу программ партии «Единая Россия» и общественной организации «Мой район», чьи кандидаты примут участие в муниципальных выборах, которые пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.