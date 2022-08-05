Ковид в Крыму возвращается к худшим показателям

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5 августа 2022, 15:36 Источник: Аргументы недели-Крым

С начала июля количество заболевающих подскочило почти в девять раз. Власти начали возвращаться к разговорам о вакцинации.

Напомним, наименьшее количество заболевших зафиксировано 03.07.22 – 19 человек. А за 04.08.22 больных выявили уже 169.

Мэр Ялты уведомила горожан: «Эпидобстановка под контролем, но ковидная статистика, увы, растет». Янина ПАВЛЕНКО попросила ялтинцев проверить сроки действия сертификатов о вакцинации. «При необходимости – повторить! Прививочные кабинеты работают в поликлинике №1. При большой нагрузке окажем содействие в открытии дополнительных пунктов», - уточнила она.