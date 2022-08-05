Российские пенсии в Латвии: что с ними будет?

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5 августа 2022, 15:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии сейчас, по разным данным, порядка 44 тысяч жителей получают российские пенсии. Из них около 11 тысяч – через Государственное агентство социального страхования (ГАСС), а еще часть – напрямую из Пенсионного фонда Российской Федерации.

Почему так сложилось.

Получатели российских пенсий - это, в основном, пенсионеры, которым пенсия была назначена до 2011 года, военные пенсионеры, а также члены их семей.

С 19 января 2011 года действует договор о социальной защите между Латвией и РФ. И ситуация, как сообщает директор департамента социального страхования Министерства благосостояния Сандра Стабиня, с этими разными категориями пенсионеров разная.

Для тех, кто получает пенсии через ГАСС.

Деньги за третий квартал текущего года будут переведены получателям российских пенсий в Латвии до сентября, указывает г-жа Стабиня. Дату она не назвала, но отметила, что до сих пор проблем не было.

Сумма пенсии, полученная от РФ, выплачивается один раз в квартал. Деньги перечисляются на счет кредитного учреждения или на счет системы почтовых расчетов (PNS) в Латвии, указанный получателем пенсии.

Таким образом, деньги на пенсии, назначенные гражданам за выслугу лет в России, должны быть переведены до конца второго месяца квартала, то есть до конца августа. При этом ГАСС следующую выплату этих пенсий запланировало на сентябрь. Речь идет о 10 952 российских пенсионеров, которые получают деньги через ГАСС.

Для тех, кто получает пенсии из Пенсионного фонда России:

Здесь ситуация более сложная. ГАСС сообщает, что вопросы о таких пенсиях не входят в их компетенцию. С ними следует обращаться в Пенсионный фонд РФ, так как законных оснований для их выплаты через ГАСС – нет.

Условия выплаты пенсии из Беларуси аналогичны, но следует учитывать, что договор между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь о сотрудничестве в сфере социального обеспечения вступил в силу 28 сентября 2010 года. Соответственно нужно делать поправку на дату заключения договора.

Банки отказывают в обслуживании.

Для тех пенсионеров, которые получают деньги «не через ГАСС», проблема сейчас и в том, что некоторые латвийские банки отказываются обслуживать платежи из/в Россию.

И ситуация тут складывается по-разному. (Далее данные приводятся по ситуации на конец прошлой недели.)

* Citadele сообщил своим клиентам, что с 20 августа перестанет выплачивать пенсии из России и Беларуси. Клиентов, которые получают социальные выплаты из указанных стран, банкиры отправили самостоятельно искать альтернативные варианты получения этих выплат.

* Luminor пока продолжает выплаты "старым" пенсионерам, а решение о новых клиентах принимает в индивидуальном порядке.

* Swedbank пока продолжает и выплаты, и принимать новых клиентов.

* SEB banka демонстративно отказался и работать с Россией и Беларусью, и принимать новых клиентов. Но пенсионерам, которые получали российские пенсии в евро, платить будет.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), надзирающая за самодеятельностью банков в Латвии указывает:

Запрета на перечисление российских пенсий в латвийские банки нет, если только деньги не перечисляются из российского банка или организации «под санкциями». Запрета для латвийских банков принимать российские пенсии в рублях и конвертировать на месте в евро также нет.

КРФК также ответила на вопрос: «Смогут ли граждане России, проживающие в Латвии и получающие российскую пенсию или пособия, получать их и дальше? Как пенсионные фонды будут перечисляться на счета латвийских банков?»

Ответ КРФК: «На это напрямую влияет то, включен ли банк, осуществляющий пенсионные выплаты, в список санкций. Комиссия рынка финансов и капитала включила пенсии в список основных потребностей, поэтому, если деньги поступят в латвийские банки, пенсия будет выплачиваться. КРФК также будет сотрудничать с иностранными коллегами, чтобы избежать санкций в отношении тех, кто от них не должен пострадать».

Однако, как констатирует в связи с этим Латвийская ассоциация финансовой отрасли, с каждым пакетом санкций становится все труднее работать с любыми платежами в Россию и из России. Поэтому некоторые банки принимают решение вообще отказаться от любых транзакций.