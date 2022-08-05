Латвийского пожарного ждет суровое наказание за публичную критику первых лиц страны

Видимо, терпение латвийцев окончательно подошло к концу, и они публично стали высказывать свое мнение о ситуации в мире. Некий мужчина, который называет себя сотрудником Государственной пожарной службы, написал откровенный пост в социальных сетях.
Напомним, что Латвия вновь начала закупки газа у России. К сожалению, не все правящие националы довольны таким сотрудничеством, но организация "Латвийский газ" считает, что это выход из сложной экономической ситуации - иначе жители страны могут не потянуть оплату.
А вот некий латвиец решил высказать публично свое мнение к происходящему:
"Респект "Латвийскому Газу"! Нет-фашистам-украинцам и террористам - американцам. Премьер Кариньш со своим фашистом президентом Левитсом могут валить из Латвии на родину, к американцам, или наркоману Зеленскому".
Понятно, что пост латвийца приковал внимание и Государственной пожарной службы и Службы безопасности Латвии.
Какое наказание ждет латвийца?
Сложно сказать... Возможно, штраф и допросы, и, конечно, увольнение с работы!
Многие латвийцы поддержали соотечественника:
"Молодец! Правду сказал!"
"Да, резко, но и жизнь эти кариньши-левитсы "подарили" нам отвратительную, довели иностранцы латвийцев до нищеты!"
"Может, не надо было так грубо? Это же первые лица страны".
"Супер! Пусть премьер Кариньш валит из Латвии и захватит с собой нашего вечно не бритого Левитса - завезет в Германию. У нас местных хватает политиков. Нам чужаки без надобности!"