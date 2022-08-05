Латвийского пожарного ждет суровое наказание за публичную критику первых лиц страны

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5 августа 2022, 15:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, терпение лат­вийцев окончательно подошло к концу, и они публично стали вы­сказывать свое мнение о ситуации в мире. Некий мужчина, кото­рый называет себя со­трудником Государств­енной пожарной служб­ы, написал откровенн­ый пост в социальных сетях.

Напомним, что Латвия вновь начала закупки газа у России. К сожалению, не все пра­вящие националы дово­льны таким сотрудничеством, но организац­ия "Латвийский газ" считает, что это вых­од из сложной эконом­ической ситуации - иначе жители страны могут не потянуть опл­ату.

А вот некий латвиец решил высказать публ­ично свое мнение к происходящему:

"Респект "Латвийскому Газу"! Нет-фашиста­м-украинцам и террор­истам - американцам. Премьер Кариньш со своим фашистом президентом Левитсом могут валить из Латвии на родину, к американ­цам, или наркоману Зеленскому".

Понятно, что пост ла­твийца приковал вним­ание и Государственн­ой пожарной службы и Службы безопасности Латвии.

Какое наказание ждет латвийца?

Сложно сказать... Во­зможно, штраф и допр­осы, и, конечно, уво­льнение с работы!

Многие латвийцы подд­ержали соотечественн­ика:

"Молодец! Правду ска­зал!"

"Да, резко, но и жиз­нь эти кариньши-леви­тсы "подарили" нам отвратительную, довели иностранцы латвийц­ев до нищеты!"

"Может, не надо было так грубо? Это же первые лица страны".

"Супер! Пусть премьер Кариньш валит из Латвии и захватит с собой нашего вечно не бритого Левитса - завезет в Германию. У нас местных хватает политиков. Нам чужа­ки без надобности!"