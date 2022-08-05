Cоглашение между Латвией и Россией об экономическом сотрудничестве приостановлено

На этой неделе приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщается в заявлении МИД в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Действие указанного соглашения было приостановлено 1 августа. В этот же день было приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.
Как сообщалось, с понедельника приостановлено также действие соглашения между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран.
16 мая приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему.
Также 16 мая было приостановлено действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.
Статья 13 соглашения предусматривала, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не создает препятствий для захоронения умерших военных пенсионеров и членов их семей и совершение погребальных обрядов.
Точно так же российская сторона обеспечивает уход за мемориальными сооружениями и местами захоронения латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.
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