Как собрать детей в школу без президентских выплат?

В Новосибирске родители начали собирать детей в школу и ужаснулись. Цены на некоторые товары выросли на 40%.
Жители Новосибирска отмечают скачок цен на школьные тетради, дневники и канцелярию.
«Я нормально зарабатываю, бывший муж алименты платит. Но в этом году каждый ребенок обойдется мне в сумму больше 20 тысяч рублей. Будем в сентябре есть макарошки и овощи с дачи бабушки», - отметила мать троих детей Марина Маркова.
Рост цен подтверждают и сами торговцы.
«Учебные тетради вообще сильно выросли в цене. «Просвещение» подняло цены с января чуть ли не на 50%. Английский мы продавали за 480 рублей, сейчас 600 рублей с копейками. Мне кажется, во многих школах будут отказываться от рабочих тетрадей. Хотя учителям-то удобно по рабочим тетрадям, а сейчас такие цены! Допустим, комплект тетрадок для «окружайки» получается 750-800 рублей. И это только окружающий мир! А там еще идет математика, литература, английский», - сообщил один из продавцов школьных товаров.
Он считает, что без президентских выплат родителям в этом году собрать своих детей в школу будет очень трудно.
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