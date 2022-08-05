Продуктивное сотрудничество

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5 августа 2022, 12:35 Екатерина Ядрова

Фото предоставлено Михаилом Сурниным; Визит в Бешкек

О перспективах сотрудничества по гражданской продукции АО «АПЗ» с Киргизией шла речь во время визита представителя ООО «Арзамасский торговый дом» в Бишкек в конце июля.



Дилер Арзамасского приборостроительного завода – компания «Жибек-Жолу Трейд» организовала ряд встреч с потенциальными партнерами – представителями водоканала города Бишкека и ОАО «Бишкектеплосеть», которые уже используют счетчики воды арзамасского производства.



– Мы поставляем в Киргизию счетчики воды уже более 5 лет, – пояснил замдиректора ООО «Арзамасский торговый дом» Михаил Сурнин. – В этот раз акцент был сделан на презентацию системы диспетчеризации, которая создана нашими российскими партнерами на базе водяных счетчиков АО «АПЗ». Приборы адаптированы под оснащение радиомодулями. Благодаря этому с них можно снимать показания в режиме онлайн. При этом система дает максимально достоверные данные о потреблении воды. Пилотный проект с одной из компаний – разработчиком системы (ООО «Смартико») с марта 2022 года уже реализуется в Узбекистане. Киргизские партнеры тоже не против интегрировать арзамасские приборы в имеющую у них подобную систему диспетчеризации в качестве пробного проекта.



Потенциальным партнерам – ООО «Газпром Кыргызстан» – были представлены промышленный газовый счетчик СГ16МТ и счетчик СГТ16Э, выполняющий функцию комплекса учета газа с коррекцией по температуре и давлению.



Представителей компании особенно интересовали сроки поставки продукции. На встрече с метрологами и руководителями эксплуатационного отдела обсуждалась возможность использования счетчиков в газотранспортной системе государства, поскольку в Киргизии активно идет процесс перехода тепловых станций с затратных и неэкологичных угольных технологий на газовые. Намечены перспективы сотрудничества и в оснащении новых многоэтажных домов газовыми котельными, в которых используются промышленные счетчики газа.



Первый заказ на промышленный счетчик газа с маркой Арзамасского приборостроительного завода уже поступил с одного из промышленных предприятий Киргизии.