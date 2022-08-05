Альтернативой Европейского суда по правам человека стал Комитет ООН

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5 августа 2022, 11:46

В связи с изменением законов, связанных с Европейским судом по правам человека и выходом из Совета Европы, постепенно стала возрастать роль Комитетов ООН в правовом поле Российской Федерации.

С 23 марта 1976 года были ратифицированы грамоты Пакта о гражданских и политических правах еще со времен СССР. Российская Федерация является правопреемником СССР и признала компетенцию Комитета ООН.

В компетенцию Комитетов входят получение и рассмотрение жалоб и сообщений лиц, которые считают, что они являются жертвами нарушения положений Пакта и внутренних законов страны.

Если сравнивать нормы Европейской Конвенции и Пакта о гражданских и политических правах, то можно найти схожесть норм, т. к. данные акты практически идентичны.

Комитет ООН по правам человека в Российской Федерации работает более 45 лет.

В правоприменительной практике в нашей стране практическое значение Комитета ООН приобрело после вынесения Определения Конституционного суда РФ от 28.06.2012 № 1248-О, в соответствии с которым было дано разъяснение применения решений Комитета ООН в Российской Федерации.

В последующем, Верховный Суд РФ неоднократно подтверждал применение Пакта в отношении уголовных и административных дел, а в дальнейшем, определением Верховного Суда РФ от 24.07.2017 № 46-КГ17-24, было распространено и на гражданские дела. При этом, практика Комитета ООН не остается без внимания Верховного Суда РФ, который постоянно отражает это в своих Обзорах (ссылка на обзор практики ВС РФ по Комитету ООН № 1 от 2022).

В соответствии с разъяснениями Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ для того, чтобы исполнить решение Комитета ООН необходимо подать заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в Российской Федерации.

С 2021 года Комитет ООН упростил процедуру подачи обращений. Изменения коснулись формуляра жалобы, а также весь документооборот был переведен в электронный вид. Предусмотрена возможность применения обеспечительных мер в рамках поданной жалобы, а также в экстренных случаях Комитет ООН имеет право обратиться к государству и потребовать от него применения временных мер, чтобы предотвратить нанесение непоправимого вреда предполагаемой жертве, пока дело еще не рассмотрено.

В структуру Организации Объединенных Наций входят различные узкоспециализированные Комитеты, которые рассматривают случаи нарушения прав. Примером являются следующие комитеты: Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по насильственным исчезновениям, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по правам ребенка, Комитет по правам трудящихся-мигрантов.

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.