Экономист Марголин не поддержал предложение освободить пенсионеров с детьми на иждивении от уплаты НДФЛ

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5 августа 2022, 11:41

пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в пятницу, 5 августа, оценил идею освободить пенсионеров с детьми на иждивении от уплаты НДФЛ с заработной платы.

Ранее с соответствующим предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Андрей Марголин в беседе с RT отметил, что в случае отмены уплаты НДФЛ для пенсионеров с малолетними детьми будет множество попыток получить такую льготу не вполне обоснованно. Экономист добавил, что контролировать этот процесс будет тяжело. По мнению эксперта, более актуальный вопрос в настоящее время – индексация пенсий работающим российским пенсионерам.