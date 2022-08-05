Депутату Белоусову оформили 10 лет колонии и штраф в полмиллиарда

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5 августа 2022, 09:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как стало известно, депутат Госдумы Вадим Белоусов получил 10 лет тюрьмы и штраф в 500 млн рублей за взятку более 3 миллиардов рублей. Судья постановил арестовать его прямо на заседании.

Только Белоусов на него не явился, сославшись на огромную занятость и на запланированные встречи. Глава фракции «справедливороссов» Сергей Миронов полагает, что к депутату «относятся несправедливо», и что в ходе следствия были допущены уголовно-процессуальные нарушения, а само дело передали в суд без согласия нижней палаты.

Белоусова не только оштрафовали и приговорили к длительному сроку, но и лишили медали «За заслуги перед Отечеством». Он также не сможет в течение трёх лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью. Тёща главного фигуранта уголовного дела и бывший главбух челябинского Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова получила 5 лет условно с испытательным сроком в течение 4-х лет со штрафом 500 млн рублей. Суд учёл пожилой возраст женщины, её психическое состояние и наличие множества хронических болезней. Помимо этого, суд постановил взыскать с Белоусова и Бутаковой сумму полученной взятки – 3.25 млрд рублей.