Арест в Крыму владельца «Тайгана» Олега Зубкова: произвол или справедливость?

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2022, 09:29

Фото: соцсети

Раньше большущие банеры у дорог с фото Олега Зубкова и слоганом «человек-лев» воспринимались как реклама успеха и достатка. Их было так много, что иногда казалось, что зоопарковая отрасль Крыма самая высокомаржинальная, а остальные, включая «Черноморнефтегаз», еле-еле сводят концы с концами и потому экономят на своем промо. Банеров и сейчас осталось много. Но теперь они напоминают, что «человека-льва» закрыли в клетку колонии общего режима.



СУТЬ ЯРОСТИ.

Сторонники ЗУБКОВА не верят в справедливость судебного решения – они уверены, что это произвол, основанный либо на зависти, либо на желании отнять доходный бизнес, либо кто-то сводит с ним счеты. Другая сторона приводит доводы, что решение суда закономерно, и критическая масса нарушений закона накапливалась долго и не могла бесконечно удерживаться на отметке «не виновен»: до события, ставшего спусковым в тюрьму, Зубков два года назад был уже оштрафован по аналогичному случаю, а 28.07.22 на вынесение приговора пришел в статусе «условно осужденный». На плаху правосудия он принес себя в белой рубашке, дорогих башмаках и с портфелем из крокодиловой кожи. То есть он был уверен, что вернется домой к обеду и теперь мы знаем, что, возможно, надеялся отужинать ближе к ночи с судьей, с которым виделся днем. Но у судьи, как оказалось, и на вечер, и на Зубкова были совсем другие планы (об этом чуть позже).

Само дело с откушением пальчика ребенку также толкуется сторонами по-разному: одни считают, что виновата мать, допустившая, что животное смогло нанести увечья ее сыну; другие уверены – продавая услугу, продавец обязан на 100% гарантировать ее безопасность. Тема «посетители-идиоты» также вовсю обсуждается. Но тут все скорее склоняются к убеждению, что раз продал билет, взял деньги, запустил на территорию – значит не сомневался в адекватности гостя. И теперь то понятно, что посетителей в зоопарк надо было пускать со справками от нарколога и психолога, и что пусть лучше часть их останется за воротами, но Зубков при этом остался бы на свободе.



ЧТО ПОДВЕЛО ЗУБКОВА.

Его подвела мечта сблизить людей и животных. Он хотел сделать не как в других зоопарках, когда их мохнатых жителей рассматриваешь издали. Ему хотелось уникальности. Зубков делал невиданное – на ежегодных открытиях туристических сезонов запускал в саванну к львам и тиграм десятка три журналистов, гарантируя безопасность. Чем гарантировал? Да голыми руками. Ни спасателей, ни пожарных с брандспойтами при этом не было. Не было у него при себе и никакого оружия. Это был кураж всемогущества. И журналисты дрожали, но шли в громадную клетку сафари. Понимали опасность до капель пота на лице, но верили Зубкову. А потом то ли удаче приелась его бравада, то ли осторожность упала до ноля, то ли звери потихоньку распоясались, но случай за случаем стали появляться уголовные дела.

Повторю – Зубкову претило быть таким как все: его зоопарки должны быть самими большими, звери самыми диковинными, услуги самыми невообразимыми. А он над всем этим «человек-лев».



ЭТА НАХОДКА СПАСЕТ ЕГО ИЛИ УТОПИТ?

На следующий день после помещения Олега Зубкова в тюремную камеру, сторонники, ссылаясь на родственников рассказали о расписке на 30 000 долларов. Якобы тот самый судья, который вынес обвинительный приговор, кредитнулся у подсудимого и на день суда день возврата еще не настал. Публикация по замыслу сторонников, показывает продажность суда и дутость приговора, так как «дядя в мантии» заинтересован был упрятать кредитора за решетку чтобы не отдавать долг.

Но у расписки есть и обратная сторона. И Зубков в суде тоже не заявил об отводе «вашей чести», зная, что тот у него на крючке. А судья дал находящемуся под условкой не шесть, как мог, а лишь чуть больше двух лет и штраф почти в три раза меньший. Откуда такое снисхождение?

И расписка та говорит о коррупции между бизнесменом и судом. Притом, именно судом, а не конкретным судьей, так как от гнили этой не защищает ни поношенная, ни только что сшитая мантия и пролезает денежная зараза в карманы через любое рукопожатие. Это я к тому, что все, кто проиграл дела в этом суде против Зубкова могут подавать ходатайства о пересмотре в связи с открывшимися весомыми обстоятельствами и благодарить сторонников за подарок. Похвалит ли Зубков друзей за кажущуюся неуместной расторопность, покажет время. Но не исключено, что «человек-лев», неоднократно бравирующий победами в судах, на поверку скатится до статуса «человек-блеф».

А на подходе еще одно дело – о нанесенных телесных повреждениях сотруднику зоопарка, которого оттаскал за холку ягуар, которому что-то не понравилось при кормлении. И как на деле этом скажется брошенное в лицо судейскому сообществу грязное белье стоимостью 30 000 долларов, не известно.



УСИДИТ ЛИ ЗУБКОВ В СИЗО?

28 июля 2022 года его отвезли из зала суда города Белогорск в камеру следственного изолятора Симферополя. Дальше колония общего режима. По правилам, колонию подбирают в регионе прописки, то есть это будет керченская колония, но бывают из правил и исключения, когда колония забита под завязку и осужденного этапируют в любую тюрьму, где есть свободные места. А это может быть хоть Магадан. У ФСИНа нет проблем с перевозкой, у них проблемы с местами. Как освободится кто в Керчи, так из Магадана сразу вернут человека на родину.

Считается, что до рассмотрения апелляции осужденный должен находиться в СИЗО. Но в изоляторе Симферополя, переполненного вдвое, начальство отправляет осужденных к месту постоянного отбытия наказания до рассмотрения апелляционной жалобы, чтобы разгрузить режимный объект. Тут они руководствуются уже озвученным правилом «надо будет вернем обратно», а также знают, что процент оправданий ничтожен. А принять участие в судебном заседании осужденный сможет по видеоконференцсвязи, так что тут его права не ущемляются. Правда бывает, что по этой связи ни хрена ничего не слышно и не видно, но судья на то и судья, чтобы не обращать внимания на ничего не значащие мелочи. Да и пожаловаться потом можно и на связь, и на судью, тем более что никто уже никуда не торопится.

Жить в СИЗО выгоднее чем в колонии – срок засчитывается то ли «один к полутора», то ли «один в двум». Работать не надо. Спать днем не запрещается. Передачи с воли хоть каждый день. Ходишь в вольной одежде. Да и мобилы имеются. В колонии строже: режим (подъем, завтрак, работа, поверка, отбой); работа, от которой не отлынишь (а с ней как повезет – бывает люди в морозы навоз в коровниках выгребают по колено в воде); ну и местная братва, которая строит свой порядок, параллельный официальному. А есть еще психолог, который выясняя подробности про новичка может наткнуться на легкомысленное признание Зубкова о мыслях о самоубийстве при 10-дневном пребывании в СИЗО в 2020 году и поставит в году 2022-м на его деле красную черту, как метку об опасных склонностях (а что будет дальше можно узнать из тюремной истории Навального). Поэтому из СИЗО на этап, в неизвестность, никто и не спешит.



МИТИНГИ СТОРОННИКОВ.

В социальных сетях сторонники Зубкова зовут друг друга под стены суда на митинги протеста. Здравомыслящие поливают на горячие головы холодной водичкой с трудом разведенными в ней аргументами «не те времена», «повяжут», «период военной спецоперации», «почитайте про крымских татар». И вроде задор подутихает. И это логично – люди склонны кипятиться, а потом скатываться в пленку накипи, да и помнят, как учил их незабвенный Дмитрий Медведев, что «свобода лучше, чем несвобода». Но сторонников можно понять – они уже не раз таким образом спасали кумира и шкурой почувствовали, что власть их боится. И не верят, что в России образца 2022 года они могут по шкуре этой получить здоровой шваброй.



ЧТО БУДЕТ С ЗООПАРКАМИ.

Будущее крымских зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» может быть ошеломляющим как рык льва в тумане на рассвете. Версия простая: Зубков возвращается и снова встает к рулю; херит всю уникальность со словами «хватит, ребята, насиделся»; вводит вход по справкам от нарколога и психолога; и пишет заунывные мемуары-назидания, типа «Как правильно заходить в хату». Версия сложнее: Зубков возвращается и выставляет бизнес на продажу и покидает негостеприимную страну, благо вертолет у него есть. Версия на первый взгляд невозможная: он бросает все к чертям собачьим, мстя таким образом тем, кто, как он считает мстил ему; на власти Крыма сваливается головняк с питомником дедушки Зубкова: голодными львами, тиграми, обезьянами и слонами, а также куча неурегулированных взаимоотношений; и тут любому главе Крыма СИЗО покажется местом отдыха.



РЕЗЮМЕ.

Лучше бы конечно было, чтобы того, что в последнее время было не было: мама бы та злосчастная запоносила бы в тот злосчастный день и не попала в «Тайган»; Олег Зубков и впредь властвовал бы над телами животных и душами людей в сценическом образе «человек-лев»; судья бы к той тридцаточке прибавил еще тридцаточку и никто бы о нем не думал какая он хреновая «ваша честь». Но «маемо те, шо маемо» говорили курсанты в киевском морском училище, где учился Зубков, бросая якорь на дно.