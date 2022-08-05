А без воды - и ни туды и ни сюды

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2022, 08:46 Светлана Крылова

Видит Бог, я не хотела «выносить грязь из избы», писать о проблеме регионального масштаба во всероссийскую уважаемую газету «Аргументы недели».

Да, я хотела поговорить с губернатором Тульской области Алесксеем Геннадьевичем Дюминым по телефону горячей линии.

И вот что вышло.

Сначала обозначу дичайшую для 21 века проблему района Одоевский Тульской области. Проблема такая: в городе Одоев, где я живу сейчас, систематически отключают воду. Вот без предупреждений, без объявлений – когда вздумается, тогда и отключили. И нет воды!

Лето. Душное, жаркое лето. Каникулы. Детишки, набегавшись во дворах, приходят домой, еле живые: коленки в песке, штанишки в грязи («с велика упал!») – ну, всё как надо! Это Жизнь. Только улыбайся да, радуйся, казалось бы… Ну где уж тут!? Дети приползают домой с прогулок и первая просьба: дай попить! Казалось бы, чего проще!? А воды-то и нет… была час назад, а теперь – вдруг нет… Почему? Отчего? По какому случаю? (…мы любили эту власть, а она нас – мучает!)

О-кей. Кто-то скажет: предвидеть надо было. ДОЛЖНА была заранее водичкой запастись… Да!? Я – бабушка, но не ясновидящая. А где предупреждение-объявление, что её, водички из-под крана, не будет!??? Нет таких объявлений. Ни на подъездах (как ранее), ни в соц. сетях (в группе администрации Вконтакте, например, почему не предупредить людей об отключении воды в связи, скажем, с прорывом или необходимым ремонтом!?) Неееет. Это выше гордыни местной власти. Хотим – отключим. Хотим – включим. Приспосабливайся, смерд!

Главе администрации Одоевского района Крупнину В. Е. по этому вопросу звонят сотни людей. Вот звонит старушка 85 лет: "Сынок, неделю воды нет… Уже и терпежу нет… Когда воду дадут?"

Ответ «главаря» района: "А ты сходи в колодец и набери!" (и трубку повесил.)

Браво!... Какие колодцы!? Их уже в помине нет. Это раз. Потом. Если бы и был, где источник воды (за километры пешком), можно ли старого человека туда послать!? Это одно и то же, что послать нах, извините за правду. Это цинизм со стороны еще нестарого мужчины. Цинизм и хамство.

Итак, с чего я начала своё письмо?

Хотела «не выносить сор из избы», просто сначала позвонила по телефону горячей линии, указанному на сайте губернатора Дюмина.

Девушка-оператор… предложила соединить меня с администрацией района!

- Мы туда уже все звонили, там не отвечают. Местной администрации нужен «пинок» из области, чтобы решить вопрос, - объясняю я оператору.

- Ничем не могу помочь, - с правильной (могильной) интонацией отвечает она. – У нас нет таких полномочий, соединять звонящих с губернатором.

Ну что ж. Воз и ныне там.

Одна надежда, что уважаемый Дюмин Алексей Геннадьевич читает всероссийскую прессу и увидит эту статью. И задаст вопрос своему подчиненному – главе администрации Одоевского района Крупнину – почему у тебя так всё запущено!?

Мы все верим, что Алексей Геннадьевич строго накажет главу и представителей администрации Одоевского района и решит вопрос с бесперебойным водоснабжением у нас в районе.