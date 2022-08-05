Эксперты предсказали неблагоприятное повышение уровня Амура в августе

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5 августа 2022, 06:47

Гидрологи заявили об ожидаемом подъеме уровня Амура в Хабаровском крае до неблагоприятных отметок в течение августа.

При этом в первой половине месяца ожидается спокойная ситуация на Амуре. После спада, тем не менее, ожидается подъем, до конца августа вода выйдет на отметки 4,5-5 метров. Уровень в 4,5 метра считается неблагоприятным, а 6 метров - уже опасным.

На 4 августа уровень воды в Амуре у Хабаровска был на отметке 347 см. На 10-15 см поднимается вода в следующие двое суток. Сейчас подтопленными остаются поймы рек Бурея, Тунгуска, Амгунь, а также Нижнего Амура на глубину 0,1-1,2 м.



На Хоре, Кие, Гуре и Нимелене подъемы вызвали прошедшие в регионе ливни. Однако в июле удалось избежать серьезных подтоплений. Русловые запасы воды в Амуре меньше прошлогодних примерно в полтора раза.