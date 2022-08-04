Замкомандующего ЮВО не сможет отправиться под домашний арест

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4 августа 2022, 20:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, Южный окружной военный суд признал законным решение Ростовского гарнизонного военного суда о заключении под стражу заместителя командующего войсками Южного военокруга по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова. Решение об аресте уже обжаловано защитой военного, которая просила назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Дело в отношении генерала было возбуждено 20 июля. В доме и на рабочем месте Виктора Воронова прошли обыски. После этого гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Замкомандующего войсками Южного военного округа обвинили в благоустройстве летом 2021 года его дома и земельного участка в Ростове-на-Дону за счёт Минобороны РФ. Пресс-служба Южного окружного военного суда сообщает, что речь идёт примерно о 2 миллионах рублей. Адвокат генерала Александр Заманский в ходе заседания заявил, что в материалах дела речь идёт менее чем о 1.2 миллионах рублей.

Согласно версии следствия, хищение средств было организовано с помощью фиктивных контрактов на закупку продукции для нужд военного округа. С подрядчиками заключали договоры, оплата по которым вероятно использовалась в интересах Виктора Воронова, а округ никаких товаров не получал. По данным СМИ, в основу обвинения легли показания начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны по ЮВО Игоря Тхорова, находящегося сейчас под домашним арестом.

Следователи квалифицировали действия Виктора Воронова по трём статьям УК РФ – ст.285 (злоупотребление полномочиями), ст.290 (получение взятки) и ч.4 ст.159 (мошенничество). Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Теперь решение может быть обжаловано в кассационном порядке.