В Литве закончились места для беженцев с Украины

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4 августа 2022, 19:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Минтруд Литвы заявил, что у страны больше нет возможности размещать беженцев с Украины.

Население Литвы больше не располагает возможностью для размещения беженцев с Украины, заявили в Министерстве труда и социальной защиты республики.

«Готовность литовского общества принять украинцев сейчас все еще остается очень важной, однако координирующая этот процесс организация уже не раз в последнее время сигнализировала, что возможности размещения у населения исчерпаны», — указывается в сообщении.

Как заявила представитель Красного Креста в Литве Луки Лесаускайте, прогнозируется, что поток украинских беженцев в страну возрастет с приходом холодов, по «неблагоприятным сценариям» их число в республике может достигнуть 100 тысяч.

На данный момент в стране зарегистрировано около 61 тысячи беженцев, в среднем в неделю прибывает около 150 человек.