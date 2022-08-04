Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: Расследуйте действия РФ, а не Украины

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 августа 2022, 19:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь министра ино­странных дел Латвии Эдгарса Ринкевича "о­бидели", а точнее, вывели из себя...

Правозащитное движение Amnesty International ранее обнародовало заявление, в котором говорится, что украинские войска ставят под угрозу гражданское население, создавая базы и используя системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах, и больницах, во время сопротивления войскам РФ.

Это просто взбесило главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича:

"Правозащитное движение Amnesty International, это не верно! Это не украинские силы ставят под угрозу мирное население, а Россия! Следует рассмотреть "геноцид" РФ".

Иного ожидать от представителей Латвии, к сожалению, невозможно! Латвия - страна, которая никогда не будет принимать сторону России - никогда! Все просто - СССР принес освобождение миру от нацизма, а представители правящей коалиции Латвии - дети, внуки латышских легионеров СС и их "поклонники".

Какие тут могут быть комментарии еще?