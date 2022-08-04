Чем может Россия ответить Латвии за снос советских памятников

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4 августа 2022, 16:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия озабочена сносом советских памятников! Кажется, что ничего больше не волнует правящих националистов. Главный вопрос тревожит верхушку Латвии - чем Россия ответит Латвии за снос советских памятников? Надо думать, что ответит...

Буквально вчера мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что вопрос о ликвидации памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков уже решен! И обратной дороги нет! Еще точно не известно, в какой "темный" час состоится демонтаж мемориала, но деньги Рижская дума уже сосчитала - более двух миллионов евро - 10% от стоимости самого проекта.

Но самое интересное то, что памятник Освободителям Риги от немецко-нацистских захватчиков, по мнению правительства Латвии, конечно, не является исторической и культурной ценностью! Правда, правительство Латвии не выступило пока с официальным заявлением о "ненужности" памятника, как культурной ценности, но об этом объявил мэр Риги Мартиньш Стакис:

"Предприятие, которое проведет демонтаж уже выбрано, но называть его не будем в целях безопасности. Снос памятника будет происходить по частям. Музей оккупации не признал ни один элемент памятника культурной ценностью, а потому он будет утилизирован".

Удивительно, правительство Латвии, вернее, правящие националисты, выступили инициатором демонтажа памятника и настояли на своем, но "отвечать" придется, простите, "мальчику для битья" флагоснимателю Стакису и Музею оккупации... Чужими руками решить свои низменные желания.

Почему так?

Потому как существует страх нарваться на неприятности от России... Очень конкретно об этом заявил руководитель передового центра НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс:

"Действия России против Латвии пока не были результативными, в основном это были кибератаки. Не буду отрицать, что у России есть достаточно болезненные меры ответа, но не могу сказать какие, и на сколько реальны. Оценивая заявления политиков России о восстановлении СССР, то это параллельная реальность. Миф о величии России рушится. Но РФ будет ждать зимы и проявления энергетического кризиса в Европе, чтобы использовать ситуацию в целях своей пропаганды".

Право слово, у меня такое впечатление, что жара и ковид просто расплавили мозги некоторым латвийским политикам! Судите сами! То, в порыве гнева за оскорбленные чувства латышских легионеров СС, прикрываясь спецоперацией, требуют у Европы признать Россию, как "спонсор терроризма"... Прямо требуют! То, рассуждают о величии России, при этом теряя своих жителей, потому как кромешная нищета и люди уезжают на заработки! Мечтают, как демонтируют памятник Освободителям Риги и тем самым поизгаляются над русскими...

Цель националов Латвии - всеми силами "отомстить" России. Но, государство небольшое, слабое, бедное, но очень шумное! Впрочем, помним фразу графа Калиостро - "Громкие слова сотрясают воздух, но не собеседника!"

Я бы посоветовала националам, сходить и поставить свечку в Храм - помолиться о том, чтобы Россия подольше не вспоминала Латвию... Да уж, нет ума... Какой же здравомыслящий человек зовет к себе в гости медведя? Есть! Националисты Латвии! Зовут, зовут, упрашивают, умоляют...