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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Чем может Россия ответить Латвии за снос советских памятников

, 16:40 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чем может Россия ответить Латвии за снос советских памятников

Латвия озабочена сносом советских памятников! Кажется, что ничего больше не волнует правящих националистов. Главный вопрос тревожит верхушку Латвии - чем Россия ответит Латвии за снос советских памятников? Надо думать, что ответит...

Буквально вчера мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что вопрос о ликвидации памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков уже решен! И обратной дороги нет! Еще точно не известно, в какой "темный" час состоится демонтаж мемориала, но деньги Рижская дума уже сосчитала - более двух миллионов евро - 10% от стоимости самого проекта.

Но самое интересное то, что памятник Освободителям Риги от немецко-нацистских захватчиков, по мнению правительства Латвии, конечно, не является исторической и культурной ценностью! Правда, правительство Латвии не выступило пока с официальным заявлением о "ненужности" памятника, как культурной ценности, но об этом объявил мэр Риги Мартиньш Стакис:

"Предприятие, которое проведет демонтаж уже выбрано, но называть его не будем в целях безопасности. Снос памятника будет происходить по частям. Музей оккупации не признал ни один элемент памятника культурной ценностью, а потому он будет утилизирован".

Удивительно, правительство Латвии, вернее, правящие националисты, выступили инициатором демонтажа памятника и настояли на своем, но "отвечать" придется, простите, "мальчику для битья" флагоснимателю Стакису и Музею оккупации... Чужими руками решить свои низменные желания.

Почему так?

Потому как существует страх нарваться на неприятности от России... Очень конкретно об этом заявил руководитель передового центра НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс:

"Действия России против Латвии пока не были результативными, в основном это были кибератаки. Не буду отрицать, что у России есть достаточно болезненные меры ответа, но не могу сказать какие, и на сколько реальны. Оценивая заявления политиков России о восстановлении СССР, то это параллельная реальность. Миф о величии России рушится. Но РФ будет ждать зимы и проявления энергетического кризиса в Европе, чтобы использовать ситуацию в целях своей пропаганды".

Право слово, у меня такое впечатление, что жара и ковид просто расплавили мозги некоторым латвийским политикам! Судите сами! То, в порыве гнева за оскорбленные чувства латышских легионеров СС, прикрываясь спецоперацией, требуют у Европы признать Россию, как "спонсор терроризма"... Прямо требуют! То, рассуждают о величии России, при этом теряя своих жителей, потому как кромешная нищета и люди уезжают на заработки! Мечтают, как демонтируют памятник Освободителям Риги и тем самым поизгаляются над русскими...

Цель националов Латвии - всеми силами "отомстить" России. Но, государство небольшое, слабое, бедное, но очень шумное! Впрочем, помним фразу графа Калиостро - "Громкие слова сотрясают воздух, но не собеседника!"

Я бы посоветовала националам, сходить и поставить свечку в Храм - помолиться о том, чтобы Россия подольше не вспоминала Латвию... Да уж, нет ума... Какой же здравомыслящий человек зовет к себе в гости медведя? Есть! Националисты Латвии! Зовут, зовут, упрашивают, умоляют...

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