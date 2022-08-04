Демонтаж памятника Освободителям начнется совсем скоро: Стакис рассказал, как это будет происходить

Демонтаж памятника советским воинам в парке Победы в Риге планируется начать в ближайшие недели, чтобы завершить этот процесс до 15 ноября, сообщил на пресс-конференции председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.
Скорее всего, памятник демонтируют, повалив его на землю.
Мэр сообщил, что в ходе закрытой процедуры выбран подрядчик этих работ. Если сегодня думский комитет по финансовым и административным делам утвердит финансирование на демонтаж памятника, то в пятницу с подрядчиком может быть заключен договор.
"В интересах национальной безопасности мы выбрали подрядчика в ходе закрытого опроса, но информация не была секретной. Информация о закупке доступна в системе электронных закупок, а в мае уже состоялись первые переговоры со строителями", - сказал Стакис.
Мэр отметил, что часть информации о процессе сноса памятника в настоящее время невозможно обнародовать. Для того чтобы в этом процессе была представлена общественность, привлечено "Общество за открытость "Delna".
Расходы на демонтаж памятника планируются в размере около 2,1 млн евро. Эти средства будут распределены следующим образом: 3% будут использованы для оборудования строительной площадки, 3% - для защиты и перемещения инженерных коммуникаций, 7% - для демонтажа обелиска и скульптур, 24% - для демонтажа постамента, технических помещений и фундамента, 45% - для ликвидации бассейна, 18% - для благоустройства территории.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге сообщил, что из-за напряженных сроков строители не могут воспользоваться обычным методом демонтажа, разобрав памятник сверху вниз. Скорее всего, памятник придется демонтировать, повалив его на землю, но как именно это произойдет, еще уточняется.
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