Собянин: К концу года в Москве будут действовать более 70 Центров московского долголетия

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4 августа 2022, 16:09

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр московского долголетия «Орехово», в здании которого в июне 2022 года завершился капитальный ремонт, и пообщался с его посетителями.



«Мы задумались над тем, что сделать в рамках бывших центров социального обслуживания, которые сейчас в основном перешли в МФЦ, работают в онлайн-режиме. Для них уже такие помещения не особо нужны. И, советуясь с москвичами, решили создать такие клубные центры на месте тех центров социальной защиты, которые в основном занимались раздачей пособий и так далее. Честно говоря, не ожидали такого отношения и такой душевной атмосферы, которые удалось создать. Мы буквально считанные центры создали, посмотрели, как они работают. За три года с пяти-семи центров выросли уже до 50. До конца года будет уже 70. Мы видим, что в этом году их посетит уже около полумиллиона москвичей», - сказал Сергей Собянин.



Мэр напомнил, что проект «Московское долголетие» работает в большом количестве учреждений: школах, социальных и спортивных центрах, в коммерческих организациях, в парках.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что в настоящее время в городе работает 52 центра, которые в январе-июле 2022 года посетили порядка 280 тыс. человек. До конца текущего года в разных районах столицы будет действовать уже 71 центр московского долголетия.



Центр московского долголетия «Орехово» занимает двухэтажное здание на ул. Шипиловская. Здесь обустроена зона для встречи посетителей, многофункциональный актовый зал, спортивный и тренажерный зал, шумная и тихая гостиная, медиагостиная, творческие мастерские, кулинарная студия.



На сегодняшний день в центре московского долголетия «Орехово» действует 25 клубов, постоянными участниками которых являются более 540 человек. С 1 июня 2022 года центр посетили свыше 3 тыс. человек.



С началом нового учебного года стартует осенне-зимний сезон «Московского долголетия». Будут запущены новые образовательные занятия в сфере финансовой, компьютерной и правовой грамотности.



Партнерами программы станут городской департамент финансов, Роспотребнадзор, столичные вузы и другие организации. Кроме того, будут запущены занятия по поддержанию ментального здоровья в партнерстве с Московской службой психологической помощи и психологическими факультетами столичных вузов.



Вернуться занятия по зимним направлениям активностей - «Лыжи» и «Коньки». Планируется, что осенью 2022 года откроются группы для записи на занятия в парках культуры и отдыха Москвы.



Также начнет работу вокально-инструментальный ансамбль «Московское долголетие».



