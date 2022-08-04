Офшорно-оружейный барон

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4 августа 2022, 16:02 Вадим Дорошенко

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как связанный с киевскими властями украинский олигарх Михаил Гулеватый пытается заработать $3,6 млн за счет России.

Фирма украинского олигарха, проживающего во Франции, пытается выбить у российского бизнеса 3 млн 670 тысяч долларов. Речь идет об офшорной организации Kassandra LTD с пропиской в Республике Маршалловы острова, которая через суд пытается взыскать с калининградской компании «Калининград-Балттранс» внушительную сумму валюты. За иностранной фирмой стоит Михаил Гулеватый, олигарх украинского происхождения, проживающий в Греции и Франции.

Свое состояние бизнесмен сколотил благодаря транспортировке грузов из России на Украину и через Незалежную - в страны Европы. Похоже, что теперь, когда этот бизнес стал неактуальным, олигарх решил заработать на российских контрагентах. Его оффшорная фирма Kassandra LTD, зарегистрированная на Маршалловых островах, подала иск к владельцу одной из калининградских транспортных компаний Александру Куракину, которая занимается перевозками на Балтике.

Король серых схем.

Kassandra LTD - всего лишь одна из многочисленных оффшорных фирм украинского олигарха Гулеватого. Он выстроил целую сеть оффшорных компаний, с помощью которых можно было, не привлекая внимания, вести дела, как с российскими, так и с украинскими компаниями.

Подступиться к российскому рынку Гулеватому, похоже, помогли знакомства с Евгением Семиным и Павлом Яковлевым, топ-менеджерами российских корпораций «Металлоинвест» и «Еврохим». Об этом свидетельствуют общие фотографии, которые можно найти в профиле супруги бизнесмена Светланы Гулеватой в «Одноклассниках».

На Украине Гулеватый действовал через фирму ТОВ «Сандерлінг Україна» с офисом на улице ВОЗДВИЖЕНСЬКА в Киеве, которая находится под полным контролем кипрской компании SANDERLING MARITIME LIMITED (в украинских документах указана так: «САНДЕРЛІНГ МЕРІТАЙМ ЛІМІТЕД») с номером НЕ 80792. Судя по данным базы OpenCorporates, Гулеватый был директором этой фирмы со дня ее основания - 14 августа 1996 года.

Среди задач компании ТОВ «Сандерлінг Україна» значится: вспомогательная деятельность в сфере транспорта, обработка грузов и оптовая торговля химическими продуктами. По судебным картотекам можно увидеть, что товарищество действующая организация, ее контрагентом, например, был Константиновский государственный химический завод М. Константиновка Донецкой области.

Но интересно другое: директором ТОВ «Сандерлінг Україна» является некая Мельник Тетяна Володимирівна, которая по совпадению является главным консультантом «Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України» Владимира Зеленского, что наводит на мысль о тесных связях олигарха Михаила Гулеватого с нынешней киевской властью.

Связи в Киеве наладила и супруга олигарха Светлана Гулевата, она дружит с Иваном Юриком, который с 2018 года входил в состав правления АТ «Укрзалiзниця», а в 2021 был назначен председателем корпорации, в управлении которой находятся Украинские железные дороги (аналог РЖД на Украине).



Впрочем, семья Гулеватых, похоже, предпочитает вести дела на Украине, находясь при этом подальше от беспокойной Украины - в солнечной Греции или во Франции. Местом постоянной регистрации олигарха в базах данных оффшорных фирм значится греческий город Афины. Выбор места не случайный, там Гулеватому принадлежит судоходная компания Transmarel S.A.



Впрочем, греческим курортам Гулеватый, похоже, предпочитает французские. Известно, что семья бизнесмена обзавелась старинным особняком «Шато де Байи» в предместье Парижа стоимостью 1 млн 680,5 тысяч евро. Судя из акта купли продажи, поместье досталось семье Гулеватых через фирму NATAN, операционным директором которой стала дочь бизнесмена - гражданка Франции, Наталья Гулевата-Жонар.







Франция Гулеватому мила еще и тем, что оттуда удобно вести дела с помощью принадлежащей ему мальтийской оффшорной компании IRON SHIPPING LTD, которая занимается доставкой железа. Судя по опубликованным данным из так называемого архива Райских документов, Гулеватый одновременно является и директором и акционером фирмы.







География оффшорной сети Гулеватого впечатляет. Помимо кипрских, греческих и мальтийских фирм он обзавелся компанией SEA REGENCY S.A. в Республике Панама в Центральной Америке, и даже прописал свой бизнес на Маршалловых островах в Тихом океане, где расположилась ранее упоминаемая фирма Kassandra LTD.





Слуга двух господ.



Известно, что компания САНДЕРЛIНГ УКРАIНА недавно поставила в адрес ВСУ партии квадрокоптеров AutelDual 64OT, бронежилетов и другой амуниции. Судя по всему, это и позволяет Гулеватому избегать как западных санкций за работу с российскими фирмами. Можно также предположить, что Запад не стал применять к Гулеватому санкции за участие в российском бизнесе в обмен на предоставление иностранным спецслужбам информации о конфиденциальных сделках с российскими компаниями и о совместных с ними оффшорных схемах.

В последнее время Гулеватый, похоже, разработал новые способы перекачки денег российских компаний для поддержки украинских вооруженных формирований. Его структуры подают иски в арбитражные суды России о взыскании якобы выданных в прошлые годы кредитов. Например, Арбитражный суд Калининградской области в лице судьи Юлии Ершовой рассматривает иск компании Гулеватова Kassandra Ltd. к калининградской транспортной фирме Алекандра Куракина, от которой спонсор ВСУ требует почти 3,7 млн долл. Не вызывает сомнений, на какие цели будут направлены эти средства в случае судебной победы оффшора с Маршалловых островов.