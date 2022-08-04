В Оренбурге простились с убитой врачом Еленой Фёдоровой

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4 августа 2022, 14:51

Елена Фёдорова, фото из открытых источников

В Оренбурге в четверг простились с убитой врачом Еленой Фёдоровой. Врачу-терапевту Елене Фёдоровой было 25 лет. Местные СМИ пишут, что на церемонию прощания пришло много людей.

Приехала проводить в последний путь доктора Фёдорову в траурный зал по улице Монтажников министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Врача похоронят на кладбище «Степное».

Елена Фёдорова два года назад закончила медицинский университет и пришла на работу в поликлинику больницы им. Н.И. Пирогова. Год назад она вышла замуж. О Елене Федоровой коллеги вспоминают как о грамотном и внимательном докторе, - сообщает orengrad.ru.

Второго августа Елена Фёдорова спешила на вызов к пациенту. В доме по улице Волгоградской в подъезде на нее напал 28-летний мужчина. Он задержан.

По данным СКР, подозреваемый нанес доктору не менее тридцати ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшей.

Оренбургские СМИ пишут, что мужчина следил за девушкой, спрятав лицо под маской и очками.

Дело об убийстве Елены Федоровой на личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.