МВД России объявило в розыск депутата из Новосибирска Хельгу Пирогову за распространение фейков о российской армии

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4 августа 2022, 13:51 Источник: ТАСС

Хельга Пирогова, фото: gorsovetnsk.ru

Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о российской армии, объявлена в розыск. Информацию в четверг публикуют СМИ со ссылкой на базу розыска МВД России.

33-летняя Хельга Пирогова - депутат городского совета Новосибирска, член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию.

Адвокат Пироговой сообщил, что 21 июля в отношении ее подзащитной был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ за высказывания о погибших российских военных. В Новосибирске следователи возбудили в отношении депутата уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ").

По версии следствия, Хельга Пирогова в одной из соцсетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России.

25 июля она была вызвана на допрос. Ее коллега, депутат Светлана Каверзина, сообщила, что Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии, - передает ТАСС.