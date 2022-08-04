Латвия готова потратить на уничтожение памятника воинам-освободителям 2,5 млн евро, но не отдать его в Крым​

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4 августа 2022, 10:39 Источник: Аргументы недели-Крым

Демонтаж памятника советским войнам в Риге с последующей утилизацией дело решенное.

Напомним – весной 2022 года парламент Латвии отменил договор с Россией о защите советских мемориалов. А на днях мэр Риги заявил – памятник советским войнам не представляет художественной ценности и будет утилизирован. Затраты составят 2,5 миллиона евро, которые вот-вот утвердит городской парламент.

Регионы России обращались к латвийским властям с просьбой передать монумент: к примеру губернатор Ленинградской области отправил письмо (и получил официальный отказ Риги), глава Крыма устно продекларировал намерения.

Сергей АКСЕНОВ предложил воссоздать памятник на крымской земле. «Мы – наследники победителей, потомки настоящих героев, а не палачей, предателей и неудачников, выброшенных на свалку истории», - сказал он.