Партнер «Метр Девелопмент Групп» оказался связан с курируемой госдепом американской организацией

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4 августа 2022, 10:39

Волгоградское отделение «Ротари International», активным членом которой является местный миллиардер Александр Малашкин, ранее уличали в сокрытии данных о получении иностранного финансирования. Примечательно, что организация уже попадала в поле зрения общественности в связи с задержанием в 2016 году американских представителей «Центра гражданских инициатив», нарушивших условия пребывания в России. Сообщалось, что они посещали «Ротари-клуб» Волгограда с целью пропаганды американских ценностей. При этом олигарху Малашкину и его бизнес-партнеру Александру Андрееву в скором времени предстоит «освоить» петербургский инвестрынок, однако у местных СМИ возникли серьезные сомнения в их успешности.

Петербургские медиа продолжают пристально наблюдать за деятельностью двух будущих девелоперов Петербурга – волгоградского бизнесмена Александра Андреева и его бизнес-партнера олигарха Александра Малашкина.

Так, стало известно, что волгоградское отделение общественной организации «Ротари International» было замечено в укрывательстве данных о получении иностранного финансирования. По данным агентства «СоцИнформБюро», в мае 2016 года Управление министерства Юстиции по Волгоградской области вынесло предупреждение директору ВРОСООУКСЖГ «РК «ВОЛГОГРАД» Егору Когану. Как выяснилось, местное отделение «Ротари-клуба» не предоставляло соответствующему контролирующему органу сведения об источниках иностранного финансирования, целях, на которые оно поступает, а также отчетов о расходах. Составление протокола о нарушении и сам судебный процесс прошли без участия представителей «Ротари-клуба», несмотря на соответствующие требования Минюста, так как Коган и другие члены правления отделением проигнорировали данную необходимость.

В результате «Ротари-Клуб Волгоград» признали виновным по статье 19.7 КоАП РФ и назначили наказание в виде предупреждения. В 2019 году организация была официально ликвидирована, вероятно во избежание аналогичных законных требований об отчетности в соответствующие органы, однако фактически продолжает свою деятельность до сих пор. Стоит отметить, что информация о том откуда именно «Ротари-клуб» получал финансирование, не разглашалась.

В том же году волгоградских ротарианцев посетила общественный деятель, учредитель и президент «Центра Гражданских Инициатив» (ЦГИ) в США (действует под патронажем госдепа) Шерон Теннисон вместе со своим коллегой, бывшим американским военнослужащим Теодором Макинтайром. Американка известна своим активным участием в организации деловых стажировок для российских предпринимателей в Штатах с 1989 по 2009 годы.

СМИ сообщали, что гости посетили Волгоград для встречи с местными бизнесменами с последующим приглашением их на стажировку. Еще одной причиной их приезда называлось «навязывание американских ценностей». На встрече присутствовали видные представители городской бизнес-элиты, включая будущего петербургского инвестора Малашкина и, на тот момент – президента «Ротари-клуба», Павла Шабалкина. Подобные встречи Теннисон и Макинтайр проводили и в других российских городах.

Организация «Ротари International» имеет сотни представительств по всему миру, первый клуб был организован еще в начале прошлого века в США. Его членами традиционно являются политики, предприниматели, бизнесмены и другие представители «элит». Например, в Волгограде участниками «Ротари-клуба» были такие личности, как основатель клуба Юрий Староватых, с 1986 по 1990 годы занимавший пост председателя исполкома городского Совета народных депутатов Волгограда, а также бывший губернатор Волгоградской области Иван Шабунин.

Стоит отметить, что поездка для американских представителей закончилась крупной неприятностью. Они были задержаны сотрудниками ФМС Волгограда и обвинены в нарушении визового режима. Теннисон и Макинтайр пребывали на территории России по туристическим визам и обязаны были вести свою деятельность по заявленным целям пребывания. Однако, по сообщению источников СМИ, они фактически собирали информацию о политической и социально-экономической ситуации в стране.

Суд признал американских граждан виновными в административном правонарушении по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в РФ деятельности или роду занятий». Им назначили штраф 2000 рублей и сократили сроки пребывания на российской территории. Ранее СМИ отмечали, что в ряды ротарианцев активно вливаются и представители ЦРУ.

В то же время известно, что волгоградский олигарх Малашкин является активным членом местного оскандалившегося отделения ротарианцев еще с нулевых, и даже занимал в нем пост президента. Также значимую должность в элитарном клубе занимал и экс-депутат ГД РФ, бывший президент группы компаний «Диамант» Олег Михеев, обвиняемый сегодня в мошенничестве в особо крупном размере и находящийся в бегах.

В июне текущего года в ходе ПМЭФ-2022 в Петербурге Смольный заключил соглашение о намерениях с волгоградской фирмой «Метр Девелопмент Групп» на реализацию двух крупных инвестпроектов в Зеленогорске и у Невской ратуши. Новые петербургские девелоперы выразили готовность инвестировать в данные проекты порядка 4 млрд рублей. Однако выяснилось, что компания, принадлежащая бизнес-партнеру Малашкина Александру Андрееву, не обладает необходимыми финансовыми ресурсами. Наличие еще одного инвестора, коим является Малашкин, изначально скрывалось. Лишь через несколько месяцев PR-директор фирмы и жена Андреева Оксана Бабижаева в интервью петербургскому изданию «Фонтанка» призналась, что «Метр Девелопмент Групп» планирует выделить лишь 1 млрд из обещанной суммы. Большую же часть финансирования возьмет на себя волгоградский олигарх.

Семьи Андреева и Малашкина часто встречаются в неформальной обстановке, в частности – в ресторанах, принадлежащих миллиардеру. В них же проходят и еженедельные собрания участников «Ротари-клуба» Волгограда.

СМИ сообщали, что местное отделение «Ротари International» в 2015 году открыло в центре Волгограда парк для детей с ограниченными возможностями. При этом необходимые средства в размере 1 миллиона 115 тысяч рублей собирали простые жители Волгограда, а не обеспеченные участники клуба, включая миллиардера Малашкина.

Такие сомнительные связи и спорная деятельность волгоградских инвесторов не прибавляет доверия к ним у петербуржцев. Ведь реализация важных для Северной столицы проектов за счет иностранного финансирования или сбора средств у горожан вряд ли устроит местных жителей.