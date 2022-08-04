В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

Депутаты Госдумы намерены в четверг внести законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров.
Инициативу выдвинула ЛДПР, о ней рассказал парламентарий Ярослав Нилов.
Он опубликовал текст документа в своем Telegram-канале. Авторы инициативы предлагают внести в Налоговый кодекс РФ поправки, чтобы работающие пенсионеры получили право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Они уточнили, что сумма компенсации не превысит 25 тысяч рублей. Чтобы получить денежные средства, работающему пенсионеру необходимо будет обратиться в ФНС.
Деньги гражданину предлагается возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня направления подачи заявления.