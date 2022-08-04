Следственный комитет РФ изучит видеозапись бесчеловечного обращения с российскими военнопленными в Черниговской области

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4 августа 2022, 08:20 Источник: СКР

Следственный комитет Российской Федерации изучит очередную видеозапись бесчеловечного обращения с российскими военнопленными украинскими военными. По информации СКР, видео зверств военнослужащих армии Украины, как они расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге, опубликовано в одном из Telegram-каналов.

В Следкоме отметили, что на кадрах зафиксирован момент расправы украинскими боевиками над безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины.

По предварительной версии, видео была снято в конце марта-начале апреля. Высказывается предположение, что к преступлениям причастны боевики из запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор".

В сообщении СКР, опубликованном в Telegram ведомства, указано, что данные факты вновь свидетельствуют о нарушении Киевом требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными.

Российскими следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих.