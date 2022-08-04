СКР проведет расследование по факту ранения военного корреспондента RT Андрея Филатова в районе Авдеевки

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4 августа 2022, 08:09

фото с сайта СКР

Следственный комитет России проведет расследование по факту ранения военного корреспондента RT Андрея Филатова в районе Авдеевки. Сообщение опубликовано в Telegram-канале СКР.

Как рассказал сам Андрей Филатов, его зацепило осколком, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.

«Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — цитирует корреспондента RT.

Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку.