Звери в челябинском зоопарке отметили День арбуза

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 августа 2022, 06:52 Анна Семенова

Зверям арбузы очень понравились. Фото: скрин с видео челябинского зоопарка, vk.com/chelzoopark

Питомцев угостили не только сладкой мякотью, но и корочками.

Вчера, 3 августа, отмечался день полосатой летней ягоды. В челябинском зоопарке обойти такое событие стороной не могли. Питомцы получили в подарок не только сладкую сочную мякоть арбуза, но и арбузные корочки, арбузные мячи и даже арбузные канапе.

Носуха Тема залез во вкусное лакомство головой. Белая медведица Айриша нырнула за арбузом в бассейн. Но съесть в одиночку угощение не удалось, Алтын прыгнул сверху, и арбуз разлетелся на мелкие кусочки. Пришлось вылавливать сладость лапой.

А вот бурая медведица Бусинка не пошла простым путем, она сначала проделала в арбузе отверстие – как дупло – потом носом как блендером размешала мякоть и только после этого вылакала получившийся смузи.

В детском контактном зоопарке за обе щеки уплетали корки, особенно они пришлись по душе сурку Соне.

Сотрудники зоопарка также не остались в стороне и отметили День арбуза вместе со своими подопечными, пообедав сладкими дарами лета.

И только бизон Милка подношение не оценила, привычное сено показалось ей куда вкуснее.