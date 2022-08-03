Беженцы из Украины и Донбасса жалуются на сложности с легализацией в РФ из-за ВИЧ

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3 августа 2022, 21:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Общественное движение «Пациентский контроль» сообщило в СМИ о проблемах переселенцев с ЛНР, ДНР и Украины с ВИЧ легализацией пребывания в России. По словам представителя организации Юлии Верещагиной, с конца февраля за помощью на горячую линию обратились 180 беженцев, которые были размещены в разных регионах РФ. Никто из них не мог получить АРВ-терапию или попросту не знали, как именно это сделать. Треть из них, как следует из слов Верещагиной, обратились в «Пациентский контроль» повторно. Представитель организации отмечает, что беженцы, опасаясь депортации, либо остаются без лечения, либо возвращаются туда, откуда прибыли.

«О возвращении на родину нам сообщили 9 человек. Сколько их на самом деле – сказать трудно», - продолжает Юлия Верещагина, «Семеро сообщили, что решили покупать терапию самостоятельно, так как опасаются, что им не дадут гражданство из-за ВИЧ, и потому боятся заявлять о своём диагнозе официально». Ранее в СМИ уже отмечалось, что российская политика выдворения толкает мигрантов с ВИЧ, не только украинцев или жителей Донбасса, в нелегальное поле. Они не становятся на учёт в СПИД-центрах, не получают соответствующую терапию и в результате попадают в больницы в тяжёлом состоянии. А вот там им по закону уже не могут отказать в экстренной медпомощи, и в этом случае затраты на их лечение для государства серьёзно возрастают.

В фонде «СПИД.Центр» подтвердили, что также получают обращения от беженцев и вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и Украины. По словам координатора аптечного пункта организации Андрея Норова, с конца февраля фонд помог 264 обратившимся. Он уточняет, что процедура регистрации занимает до 2-х месяцев, поэтому человеку необходимо обеспечить себя запасом на 2, а то и 3 месяца. «В зависимости от схемы благотворительный аптечный пункт может на этот срок обеспечить полным комплектом терапии, или если препараты отсутствуют в пункте, выдать имеющиеся и проконсультировать по вопросам получения недостающих компонентов», - рассказал Норов. А ещё он подтверждает, что многие из обратившихся опасаются, что не смогут жить в России легально.

Однако при этом представитель «СПИД.Центр» утверждает, что депортировать граждан ЛНР, ДНР и Украины в зону боевых действий никто не станет. Они не попадают под действие закона о депортации. Координатор проекта помощи лицам без гражданства из «Гражданского содействия» (признан иноагентом) Елена Буртина согласна с подобным суждением. «С ВИЧ ни РВП, ни вид на жительство, ни гражданство не получить. Депортация по закону возможна при наличии Госсанэпиднадзора о нежелательности, но в настоящее время практически на Украину это неосуществимо». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный уже сообщил СМИ, что в ближайшее время требования законодательства РФ о депортации граждан Донбасса и Украины с ВИЧ могут поменяться.