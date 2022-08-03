Эксперт: Онлайн-голосование в Москве демонстрирует ее конкурентоспособность в IT

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2022, 17:40

Фото: pixabay.com

Онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве демонстрирует ее конкурентоспособность в сфере ИТ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.



«Чем быстрее Москва опробует новую технологию голосования, тем интенсивней эта технология будет внедряться повсеместно по всей стране. Это более эффективно и более безопасно, а значит создает всей стране конкурентное преимущество в мире», - считает Валентин Макаров.



По мнению эксперта, разработчики системы голосования смогут предложить эту уже опробованную технологию в других странах и формировать там рынок.



«Это самая сильная «мягкая сила», которую только можно придумать. Это как спутник и Гагарин в свое время», - отметил он.



Валентин Макаров подчеркнул, что при электронном голосовании происходит идентификация избирателя, после которой одновременно включаются программные механизмы защиты, не позволяющие ни получить бумажный бюллетень, ни быть зарегистрированным еще раз в электронном листе избирателя.



Также Валентин Макаров добавил, что в обеспечении безопасности электронного голосования действует не один, а по крайней мере два важных фактора. Само по себе применение электронного списка избирателей защищает волеизъявление горожан за счет электронной идентификации их владельцев. Этот фактор позволяет гарантировать, что никто не проголосует несколько раз или кто-то проголосует вместо избирателя.



«Применение технологии блокчейн позволяет гарантировать, что ваш голос учтен в системе голосования и никто не сможет удалить его из результатов голосования, поскольку информация о результате вашего голосования находится одновременно в нескольких независимых реестрах. Есть и другие факторы, позволяющие применять при защите электронного списка и процесса голосования современные средства киберзащиты, включая искусственный интеллект», - отметил Валентин Макаров.



IT-эксперт напомнил, что легитимность нового порядка голосования определяется законом.



«У меня нет никаких сомнений в том, что мэрия Москвы действует в соответствии с законом. Для применения таких новых технологий, как блокчейн, не существует наработанного годами законодательства. Поэтому в данном случае возможно применение экспериментального правового режима, который позволяет в порядке пробы применять приложения на базе технологий нового технологического уклада (к которым относится и блокчейн) на ограниченных территориях», - подчеркнул собеседник агентства.



