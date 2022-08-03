Зубкова в СИЗО подсадили к спокойным соседям

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3 августа 2022, 16:52 Источник: Аргументы недели-Крым

Один из находящихся в изоляторе рассказал через адвоката «АН-Крым» некоторые подробности содержания предпринимателя.

Напомним – владельца «Тайгана» задержали 28.07.22. Суд признал его виновным по так называемому делу «об откушенном тигром пальце» и приговорил к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Из зала заседания Олега ЗУБКОВА сразу доставили в СИЗО №1 Симферополя, где он ожидает этапирования к месту отбытия наказания.

ЗУБКОВА якобы не стали помещать в карантинную многоместную камеру (карантин – это десятидневный период освоения задержанного в новых условиях), а подселили к троим, которых собеседник «Аргументов» охарактеризовал как «спокойные». Почему администрация СИЗО решила «перепрыгнуть» карантинные мероприятия не известно – возможно, учитывая, что ЗУБКОВ в феврале 2020 году уже имел непродолжительный опыт пребывания в СИЗО или подобное применяется ко всем публичным людям.

В изоляторе задержанный, как и остальные не носит робу, а ходит в майке и спортивных штанах.

По словам источника, слух о задержании ЗУБКОВА сразу разлетелся по СИЗО. Встречаясь с ним мимоходом на общих построениях или выводах на прогулки, люди отмечают его некоторую замкнутость. Публично он ни на что не жалуется.