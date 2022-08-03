Как зарубежная философия повлияла на отечественную литературу

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3 августа 2022, 16:43 Алиса Жерноклеева

Фридрих Ницше

Заимствования из философии были замечены давно. Многие писатели смогли вдохновиться идеями мыслителей и преобразовать их в художественную литературу. Писатели находят отражение своих мыслей в их концепциях и интерпретируют их в философской обложке.

Идеи знаменитого немецкого философа Фридриха Ницше, написавшего известные всем трактаты «Так говорил Заратустра», «Антихрист», «По ту сторону добра и зла» имели особую огласку и обсуждались как в широких, так и в узких литературных кругах. Он и сам был вдохновлен такими мыслителями, как: Сократ, Артур Шопенгауэр и т.д. Основными его идеями были нигилистические взгляды, концепции воли и власти, сверхчеловека. Максим Горький смог отыскать в его трактатах что-то близкое по духу. Его приверженность к идеям немецкого философа можно найти в произведении «Старуха Изергиль».

Для точного понимания происходящего следует ознакомиться как с произведением Ницше, так и с произведением М. Горького. «Легенда о Данко» - главная составная часть произведения Горького «Старуха Изергиль», многие мысли философа часто повторяются в данном произведении, как и сам образ Данко, который весьма схож на концепцию ницшеанского сверхчеловека. Из сюжетной линии можно заметить, что действия Данко и Заратустры имеют схожий образ действий. И тот, и другой герой вдохновляют людей своей уверенностью и надеждой на другую жизнь «позади леса». Однако надежды было мало. Люди, привыкшие в своему «выгоревшему» образу жизни, насмехаются и упрекают героев.

Не менее редко Федор Николаевич Достоевский обращался к авторству зарубежных философов. Его схожесть религиозных взглядов с Фихте давно была известна. В романе «Преступление и наказание» мы можем проследить личные философско-религиозные идеи, которые отражаются в вере Родиона Раскольникова в его путь, идею. Он верит в свою «теорию», ради которой пошел на убийство, ведь это оправдано «высшими целями» и вовсе не считает себя преступником. Главной идеей Достоевского был гуманизм, который можно отыскать на страницах романа. Гуманизм в «Преступлении и наказании» у Достоевского проявлялся в сострадании к ближнему. Раскольников помогает пьяному Мармеладов, а он в то время, раскаивается в том, что грешен перед семьей, ведь по его заслугам они бедны. Федор Достоевский полагал, что человек, возвысивший себя над обществом, по-настоящему несчастен.

Влияние Шопенгауэра на Льва Николаевича Толстого в идеях свободы. Сам Толстой писал так (цитирование): «Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю, и, верно ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого узнал, как я в нынешнее лето». В романе «Война и мир» полно философских оснований и можно проследить учение о свободе. У них было не так мало общего, ведь они оба считали главной и не менее важной проблемой жизни человечества – страдания. Толстой, вдохновившись Артуром Шопенгауэром, вложил основы идей о свободе в одного из своих персонажей – Кутузова. Ведь не без его влияния родилась цитата: «Необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость». Считается, что и сам роман был написан с его влияния.

Для многих отечественных писателей зарубежная философия стала толчком к открытию нового пути творчества и элементом, сотворившим творческую и жизненную позицию как самих писателей, так и читателей, которые смогли найти отклик в их произведениях.