Москомархитектура запустила новую госуслугу по согласованию изменений внешнего облика зданий

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3 августа 2022, 15:43

Фото: mka.mos.ru

Для изменения внешнего облика нежилых зданий в пределах Садового кольца и ключевых магистралей столицы теперь потребуется согласование с комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



«Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений. Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы», - говорится в сообщении.



Поясняется, что требования по согласованию изменений распространяются на постройки в пределах внешних границ Садового кольца, а также ключевых магистралей города: ул. Николоямская, ул. Сергия Радонежского, шоссе Энтузиастов, ул. Таганская, ул. Нижегородская, Рязанский проспект, ул. Марксистская, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, ул. Люсиновская, Варшавское шоссе, ул. Профсоюзная, Ленинский проспект, проспект 60-летия Октября, Комсомольский проспект, проспект Вернадского, ул. Большая Пироговская, Мичуринский проспект, ул. Новый Арбат, Кутузовский проспект, Можайское шоссе, ул. Баррикадная, ул. Красная Пресня, Звенигородское шоссе, ул. Мневники, проспект Маршала Жукова, ул. 1-я Тверская-Ямская, Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, Волоколамское шоссе, ул. Долгоруковская, ул. Новослободская, ул. Бутырская, Дмитровское шоссе, проспект Мира, Ярославское шоссе, ул. Каланчевская, ул. Краснопрудная, ул. Русаковская, ул. Стромынка, ул. Большая Черкизовская, Щелковское шоссе.



«Согласования нужны будут для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения пойдут на пользу всему городу», - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Уточняется, что проекты уже сделанных изменений не нужно согласовывать, достаточно предоставить заключение об уже выполненных работах. Для зданий внутри Садового кольца это нужно сделать до 1 октября 2023 года. Другим зданиям, расположенным вдоль магистралей, такую процедуру необходимо будет пройти до 1 января 2026 года.



В пресс-службе отметили, что услуга будет предоставляться бесплатно. Сроки ответа на обращения: 20 рабочих дней при обращении за согласованием проекта и девять рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.



