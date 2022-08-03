Артист балета Цискаридзе сравнил поиск жены с выбором арбуза

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3 августа 2022, 15:37 Источник: ФАН

Николай Цискаридзе, Federation Council of Russia/ globallookpress.com

Артист балета и телеведущий Николай Цискаридзе сравнил поиск женщины для брака с выбором арбуза. Об этом сообщает «Федеральное Агентство Новостей» со ссылкой на его Telegram-канал.



В своем аккаунте Цискаридзе объяснил, почему до сих пор не женился. В качестве ответа на этот вопрос он процитировал писателя Ивана Бунина.



«С первым согласен, выбор становится все сложнее с каждым годом. И уже кажется, что разгадал таинственный секрет, попадается что-нибудь из ряда вон выходящее. Желаю вам, друзья, ни в арбузах, ни в людях никогда не ошибаться», — написал артист.



Напомним, недавно Цискаридзе стал еще и телеведущим. Сейчас он ведет программу «Сегодня вечером» вместо Максима Галкина, который покинул Россию.