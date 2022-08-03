«Расхорохорился старлей, пальцы веером!»

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3 августа 2022, 10:00

Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Что касается отношений бизнеса и правоохранительных структур, логика наших действий заключается в следующем — это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес, последовательное очищение правоохранительных структур и судебной системы от недобросовестных лиц».



Сначала — сухие строки докладной: «27.07.2022 в 09:00 в офис компании ООО „МостоБурСтрой” вместе с рядовым сотрудником компании под предлогом показа презентации и дальнейшего сотрудничества по поставке товара зашел сотрудник УЭБ ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю ст. л-т полиции Таран Д. В. с участием оперуполномоченного по ОВД Рюмшина К. П., оперуполномоченного по ОВД Белова А. В. и специалиста Борункова Ю. В.»

Полицейская бригада пришла для «осмотра места происшествия» — так устно заявил «бригадир» Д. Таран. Устно! Без предъявления какого-либо письменного документа. Сославшись на якобы существующее чье-то заявление. Ладно, надо значит надо, осматривайте...

А дальше такое понеслось! Недоумеваем, переспрашиваем сотрудников, находившихся, словно заблокированные, в течение четырнадцати (!) часов под психологическим давлением, сопровождаемым нешуточными угрозами: «А вы проверили документы? Это действительно правоохранители, а не бандиты-рейдеры?» Ну не может быть, чтобы матом крыли и грозились: «Наряд вызовем и в наручниках в отдел доставим» — представители структуры, призванной защищать наши права и свободы. Их каждый раз инструктируют: ведите себя с гражданами уважительно, достойно. Действуйте в рамках закона и предписанных правил. Не превышайте полномочий!

Старлей действовал по-пацански, видимо, получил отмашку свыше: нагони страху, прикроем, организация успешная, нам интересная.

Главный бухгалтер, работник опытный, много лет в должности, на свой вопрос: «А почему изымаете данные, представляющие коммерческую тайну?» — получила ответ, напечатать который не позволяет этика. Сквозь унижающую отповедь — угроза: отвезем в наручниках в отдел, если не откроешь компьютер!

Заблокировали всех сотрудников офиса — и нужных «для осмотра», и вообще не имеющих к этой процедуре никакого отношения.

Начальник, пославший бригаду «осматривать», рассказал, что входит в осмотр места происшествия и чем это действо отличается от обыска?

Хамство зашкаливало. К. Рюмшин: будете возражать — изымем мобильные телефоны, сумки и компьютеры сотрудников. Подчинились. Куда деваться. Даже сейчас, когда разговаривают с нами, чувствуется, что сотрудники опасаются, запуганные, просят не называть их фамилии.

«В соответствии с ч. 3 ст. 177 УПК РФ изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к делу, предмет доказывания ограничен зарегистрированным рапортом КУСП №9796» — это начальник, напутствовавший «действовать по-пацански», зачитал операм, если у них самих правовой грамотешки не хватает? Лезли в личную электронную почту. Кто позволил? Ознакомьте, пожалуйста, с ч. 2 ст. 138 УПК «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Им известно, что осмотр не может превышать восьми рабочих часов? Здесь держали взаперти более четырнадцати часов, лишь под полночь отпустили.

IT-специалист по команде Д. Тарана утащил бухгалтерские данные, а там вся конфиденциальная информация: о подрядчиках, ценах, контрактах, поставщиках и прочих контрагентах. Как после этого не предположить, что словно рейдеры побывали, отжав для конкурентов информацию, представляющую коммерческую тайну? На эту мысль наталкивает еще один факт, имеющий очень серьезное значение. После одиннадцати ночи старший лейтенант полиции Таран вместе с коллегами быстренько собрал все доки и решительно двинул к выходу. Сотрудники офиса стали просить (а надо требовать!) предоставить копию протокола или его фотофиксацию. Черта с два, полицейский и ухом не повел, полный игнор! Попросили приложить к протоколу шесть листов замечаний, написанных адвокатом общества,— опять отказ. Почему, спрашивается, если всё официально, а не слив предполагаемым заказчикам с помощью беспардонным образом организованного осмотра? Молодые ребята-опера, им лет по двадцать пять — тридцать, но кто-то им внушил, что они хозяева положения, они могут себе позволить помыкать сотрудниками, запугивать и вести себя всевластно. Тешит самолюбие: ты еще никто и звать никак, но генеральный директор крупной успешной компании должен трепетать! А строительная компания «МостоБурСтрой» действительно успешная и сильная. С 2018 года, начав с нуля, динамично развивается и занимает одну из лидирующих позиций в Краснодарском крае в области строительно-монтажных работ в дорожном строительстве.

Коллектив еще и социально ответственный, за плечами немало добрых дел. Сейчас, например, оказывает финансовую и иную гуманитарную помощь солдатам и офицерам, участвующим в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Участник благотворительных фондов «Край добра», «Социальное сознание», «Моя Кубань».

Участвует в строительстве Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в станице Старомышастовской Динского района.

Кому, интересно, понадобилось разорить процветающую фирму, кто жаждет отжать бизнес, заказывая «осмотры»? ОБЭП Бога за бороду ухватил? Всё дозволено и безнаказанно можно? Печальный опыт коллег не учит? Почитайте материалы на эту тему. Про своих же «борцов с экономическими преступлениями», действовавших вопреки закону, в угоду заказчикам. Эффект бумеранга всегда срабатывает: рыли яму кому-то, а приходится самим сушить сухари.

Дорожная отрасль стала на Кубани настоящей сплоченной силой: более ста дорожных предприятий участвуют в дорожном строительстве, в соседних регионах — по три — пять. Именно самоотверженная работа коллективов позволила краю стать лучшим в России в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Эти сто предприятий объединились в Союз дорожников, главная задача которого — работа на благо общества, благотворительность и помощь в решении социальных вопросов. А что в ответ? Зависть? Передел успешного бизнеса? Последнее время усилилось давление на дорожников — это тоже факт. Мы этим занимаемся, в портфеле редакции уже несколько расследуемых дел. По завершении работы всё предадим публичной огласке. Нелишним будет процитировать недавнее заявление Генерального прокурора России Игоря Краснова, потребовавшего жестко реагировать на факты давления на бизнес: «Прокурорам регионов, других уровней прокуратур заводить уголовные дела на силовиков за давление на предпринимателей».

В свою очередь просим считать данную публикацию официальным обращением к прокурору Краснодарского края С. Табельскому, руководителю Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю А. Маслову, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае И. Якимчику.