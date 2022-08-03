Гладков: школы и детсады в Белгородской области временно закроют в приграничных с Украиной районах

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3 августа 2022, 09:53

Вячеслав Гладков, фото: vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школы и детские сады в пяти районах, находящихся в приграничной зоне с Украиной, будут временно закрыты, дети с нового учебного года продолжат учебу в других учреждениях.

Глава региона на своих страницах в соцсетях ответил на вопросы, поступающие от родителей, учителей и от детей, как в приграничных районах с 1 сентября будут работать школы.

"Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка - 4 муниципальных образования, где готовим с 1 сентября работу школ и детских садов в приграничных территориях в привычном формате", - пояснил Гладков и уточнил, что в пяти "муниципальных образованиях - Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне", школы и детсады будут закрыты". По информации губернатора, дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.

Как подчеркнул Гладков, вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого - безусловный приоритет.

Школы и детсады в Белгородской области будут закрыты в районах, которые граничат с находящимися под контролем властей Украины Сумской областью и частью Харьковской области, а расположенные вблизи занятой российскими войсками территории, 1 сентября откроют двери для дошкольников и школьников.