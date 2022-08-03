Детский омбудсмен Волынец предложила ввести запрет на пропаганду трансгендерности

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3 августа 2022, 09:27 Источник: RT

Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.



«Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу введения законодательного запрета на пропаганду трансгендерности», - сказано в сообщении.



Омбудсмен уточнила, что тема трансгендерности опасна для общества России.



Она также добавила, что угроза заключается не только для детей и молодежи, но и непосредственно для взрослых, так как влияет на здоровье населения страны и на общую демографию.



По словам Волынец, запрет на пропаганду трансгендерности и трансгендерного перехода необходим для «нравственной и психической безопасности общества».