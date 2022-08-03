В Госдуме предложили передавать государственное свободное жилье льготникам и очередникам

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3 августа 2022, 08:57

Светлана Развозжаева, фото: vk.com/svetlana.razvorotneva

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предложила передавать государственное невостребованное жилье льготным категориям граждан и очередникам.

Парламентарий в интервью Агентству городских новостей «Москва» прокомментировала предложение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ передавать невостребованные государственные квартиры, которые, например, приобретались для военных, гражданам из льготных категорий, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям с детьми с инвалидностью.

Разворотнева считает, что такие квартиры надо использовать, в том числе, обеспечивать жильем нуждающихся граждан: граждан с низкими социальными доходами, очередников.

По словам депутата, у нас огромное количество разных категорий граждан, которые обеспечиваются жильем из федерального уровня, из регионального, из местного.

По информации Разворотневой, жилищный фонд, который предоставляется, состоит из разных категорий: что-то используется для переселения из аварийного жилья, что-то используется для передачи очередникам.

Она отметила, что такой подход к распределению жилья среди льготных категорий граждан непрозрачен. Депутат сообщила о своей инициативе: «У нас должен быть некий единый фонд, фонд социального наемного жилья. И вот из этого фонда мы должны обеспечивать все категории очередников».