За последние три дня пять человек скончались от оспы обезьян

За прошедшие трое суток от оспы обезьян скончалось уже пять человек во всём мире. Два случая смерти были зафиксированы в Испании. По одному – в Индии, Гане и Бразилии. И стоит отметить, что это только официальные данные. По предварительной информации, пациента из испанской Валенсии умер не от самой оспы, а от энцефалита, связанного с заболеванием. В Роспотребнадзоре подтвердили, что последствия от этого недуга действительно возможны.
«При тяжёлом течении заболевания может развиться воспаление головного мозга, - отмечает Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. - При генерализации вторичной бактериальной инфекции может возникнуть сепсис». Научные данные показывают, что у заболевания есть много опасных последствий. Осложнения оспы обезьян могут включать в себя вторичные инфекции. Это происходит в случае, если возникает массивное нагноение оспин из-за попадания туда бактерий. Особенно высокие риски наблюдаются при обильных высыпаниях.
Эксперт Наталья Пшеничная рассказала, что если сыпь появляется на слизистых, то могут развиваться инфекции ротовой полости, а также органов дыхания. Иными словами, это может привести к пневмонии. На коже после перенесённой инфекции могут оставаться рубцы. При этом, у детей заболевание протекает тяжелее, и осложнения могут наблюдаться куда чаще. Также имеется риск развития тяжёлой формы у людей с ослабленным иммунитетом.
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