Казанский стрелок не возражает против своего ареста

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2 августа 2022, 18:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, ВС Татарстана продлил срок содержания в СИЗО 20-летнему Ильназу Галявиеву, виновному в стрельбе в гимназии № 175 в Казани, ещё на три месяца.

Напомним, что он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетних, совершённых общеопасным способом, а также в изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройства, и кроме того в умышленном уничтожении чужого имущества. В прошлом году Галявиев полностью признал свою вину в содеянном преступлении.

В СИЗО бывший «казанский стрелок» пробудет вплоть до 11 ноября. Как и на прошлом заседании, ни обвиняемый, ни его защитник, против решения суда не возражали. К сегодняшнему дню они изучили примерно половину материалов данного уголовного дела. В этом деле есть и другие обвиняемые. Среди них – директор гимназии Амина Валеева, директор ООО «Ваша Безопасность» Сергей Иванов и инженер по монтажу сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Все они приступили к ознакомлению с материалами расследования.