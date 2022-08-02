Латвийская певица Лайма Вайкуле поддержала Украину

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2 августа 2022, 18:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, не врут люди, когда говорят - "сколько волка не корми, а все в лес смотрит". Сколько не принимай с душой певицу Лайму Вайкуле в России, а свое мнение латышское она имеет. Зов крови и "послушность"!

Правительство Латвии четко определилось в своих позициях - России - нет, а Украину поддерживаем! И, конечно, требует, чтобы латвийцы неуклонно выполняли их волю - отвернулись от России и "пали ниц" перед Украиной. Если в Латвии открыто осуждать, например, украинские флаги, вышиванки, политику страны и т.д., то можно получить приличный штраф, а можно и уголовное дело...

Певица Лайма Вайкуле решила для себя, что поддерживает Украину! И вышла на концерте в Паланге (Литва) с украинским флагом, приветствуя гостей из Украины. Тем самым, латышская певица показала, что поддерживает Украину. Чего и следовало ожидать, потому как, бытует такое мнение, без поддержки официальных лиц Латвии, ее фестиваль "Лайма. Рандеву" в Юрмале, может приказать "долго жить"... Более того, г-жа Вайкуле "увязла" в долгах за этот фестиваль, и дела более, чем серьезные - коллекторы идут...

Когда такой "sausmas" (ужас. латышский), то и о благодарности забудешь... Сделаешь, что скажут... Впрочем, это только личное мнение... А тот факт, что поддержала Украину - реальность.