Глава комиссии Сейма: газа может не хватить. Нужно отказываться от освещения

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2 августа 2022, 18:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В случае суровой зимы природного газа в Латвии может не хватить для всех нужд, например, для производства электроэнергии и работы некоторых предприятий, считает председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Кришьянис Фелдманс.

Политик признает, что если не произойдет неожиданного развития событий, то природного газа может хватить для отопления. В то же время Фелдманс отмечает, что ответственные лица из Министерства экономики (МЭ), определяющие энергетическую политику, отказались предоставить ему и возглавляемой им комиссии подробную информацию о том, сколько природного газа есть и будет в Латвии.

Депутат обеспокоен тем, что даже после запуска терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, в Эстонии во второй половине осени, а также закачка газа через Клайпедский терминал СПГ, объема природного газа, необходимого для общего потребления Латвии, не хватит.

Правительство и Минэкономики должны обнародовать расчеты по достаточности природного газа, а также немедленно подготовить план энергосбережения в госучреждениях, даже если такой шаг вызовет неудобства, подчеркивает глава комиссии.

План экономии в госучреждениях пойдет на пользу сохранению запасов природного газа для бытовых нужд, поясняет депутат.

Политик отмечает, что еще до межсессионного перерыва Сейма комиссия неоднократно вызывала ответственных представителей как Минэкономики, так и единого оператора по транспортировке и хранению природного газа AS Conexus Baltic Grid («Конексус»), чтобы попытаться выяснить имеющиеся в Латвии запасы природного газа, в том числе, кому принадлежат запасы, хранящиеся в Инчукалнаском хранилище. Однако представители Conexus и МЭ не предоставили эту информацию под предлогом того, что это коммерческая тайна, отмечает Фелдманс.

Политик подчеркивает, что план энергосбережения должен быть объявлен в госучреждениях без промедления, в том числе за счет отказа от ненужного освещения в зданиях.